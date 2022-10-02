英鎊急挫成入市良機　美國買家湧英國樓市「執筍貨」

英鎊近日貶值幅度達到兩位數，兌美元匯率一度跌至1.035，創37年新低，美國買家正趁着這個大好機會，在英國樓市「執筍貨」。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月30日報道，年初至今，英鎊兌美元匯率下跌了17.5%，這令英國房地產對於以美元支付的買家來說更便宜。根據房地產經紀和諮詢公司萊坊（Knight Frank）的數據顯示，由於價格下跌和匯率影響，倫敦的價格在過去1年跌近20%。

萊坊表示，樓價下跌加上英鎊貶值，倫敦熱門樓市地點車路士區（Chelsea）和騎士橋區（Knightsbridge）分別出現19%和17%的折價空間。

以原本500萬英鎊（約4384萬港元）標價的騎士橋區房地產為例，8年前價格為860萬美元（約6751萬港元），但現時只需400萬美元（約3140萬港元）。

經紀和房地產專家認為，無論是價值40萬美元的倫敦莊園，還是價值3000萬美元的鄉村歷史莊園，這也為美國人購買英國樓房創造了難得的投資機會。

萊坊全球主要銷售主管德林（Paddy Dring）表示，美國買家的範圍很廣泛，包括老年夫婦尋找退休安居的小型公寓、為赴英求學的兒女買樓的家庭，以及尋找良好長期投資稀有房產的超級富豪等，「我們沒有看到太多單純的投機買賣，」「買家入市通常受到商業、教育或生活方式所驅使。」