英鎊滙率│還嫌通脹不夠高？　英國經濟居然學起土耳其

在宣布大規模減稅計劃後，英鎊匯率今日跌至半個世紀以來最低水平。

綜合路透社和英國廣播公司（BBC）消息，在昨日（9月26日）亞洲早盤交易中，英鎊兑美元匯率大幅下跌至1971年以來的最低水平。英鎊一度下跌4.9%，至1英鎊兑1.0327美元水平，隨後收復部分失地。

英鎊兑美元一度匯率跌破1.04關口。（Google財經）

英鎊此次遭受重創，很大程度上和英國財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）的減稅政策有關。在上周五官宣450億英鎊減稅計劃後，科沃滕周日進一步表示，「還會有更多措施出台。」

英國政府有意通過減稅等擴張政策，來提振經濟增長。但在市場看來，通貨膨脹、能源危機、勞工短缺等問題依然存在，經濟前景不明。在減稅的同時，英國政府難免要靠借錢過日子，這更加劇了投資者的恐慌情緒。

值得一提的是，英國已經轉入加息通道以抑制高燒不退的通脹問題，但通脹仍未見頂。現在英國政府的舉措，無異是在通脹周期中實行擴張性財政政策。站在這個角度上，英國和一路降息的土耳其，可謂「殊途同歸」。

不走尋常路的英國，可以劍走偏鋒，出奇制勝嗎？

宣佈減稅後匯率大暴跌，「英國央行可能不得不干預」

當地時間9月23日，卓慧思政府宣佈了450億英鎊（約合3368億元人民幣）的一攬子減稅計劃，包括下調公司稅、最高稅率、所得稅基本稅率，大幅削減印花稅等等。

科沃滕表示，「我們的計劃是通過稅收激勵和改革擴大經濟供給面。」綜合英媒報道，此次減稅規模超過了1988年撒切爾夫人執政時期推出的減稅措施，這是英國自1972年以來規模最大的一次。

英國財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）推出減稅方案，然而錢從何來？（Twitter截圖）

市場未必買賬，英國很快遭遇「股債匯」三殺。但新政府似乎無意轉向。關浩霆上周日進一步表示，「還會有更多措施出台」，他堅稱上周五宣佈的450億英鎊減稅只是一個開始。

市場也做出了回應：本周一早盤，英鎊延續跌勢。英鎊匯率突破1985年2月的1英鎊兑1.054美元記錄，再度加劇人們對匯率平價的擔憂。不少經濟學家和投資者警告稱，英國央行將不得不出手干預，支撐英鎊。

用推升通脹來換經濟增長，靠譜嗎？

減稅屬於擴張性財政政策。理論上，它短期內會支撐經濟增長，也會推高通脹。但在外界看來，英國此時推出減稅政策壓力非常大，很可能「推高通脹」的影響將遠超「拉動經濟增長」的效果，得不償失。

從通脹方面來看，今年4月以來，英國通脹水平接連刷新40年來最高紀錄，物價危機已經壓垮低收入民眾的基本生活。但英國央行警告稱，通脹水平還遠遠沒到頂峰，第四季度可能再創新高 。

英國消費物價指數包括住屋成本權重（CPIH）今年來節節攀升。(英國統計局)

目前來看，英國通脹受國內外多種因素影響，可謂久病難醫。

例如就國內而言，「脱歐」後的英國因限制移民勞工、新冠疫情持續等因素，出現勞動力短缺的問題，這帶動工資上漲，觸發薪資-價格螺旋，推升通脹。

在國外，俄烏戰爭持續，能源危機蔓延，再加上美元獨大格局下，美聯儲轉鷹、加息後美元一路走強，英鎊出現貶值。輸入性通脹又加大了英國的壓力。

從經濟增長的角度來看，減稅的效果卻很可能不理想。

英國經濟疲軟，離不開「脱歐」帶來的一系列衝擊，如今再疊加全球高通脹、經濟不景氣的限制，可以說英國落下了多個病根，這並非「減稅」這一劑藥方到位就可以藥到病除的。

從供給側來看，英國脱歐後產業鏈剝離，導致大量投資出逃。某種程度上，這也進一步導致英國生產率和投資水平較低，經濟增長緩慢甚至停滯。減稅旨在激發企業活力，但是它卻難以快速解決生產力和產業鏈的問題。

按此前英國政府的計劃，利潤超過25萬英鎊的公司稅率將從19%提升到提高到25%；利潤在5-25萬英鎊的企業，稅率酌情變化；利潤在5萬英鎊以下的公司，公司稅將保持在19%。卓慧思政府的減稅，是取消了這一變動，「不論盈利規模，所有公司的稅率都將保持在19%的水平。」

英國首相卓慧思：圖為2022年9月5日，卓慧思在倫敦伊利沙伯二世女王中心發表勝選宣言，稱將兌現競選承諾，實行減稅。（AP）

此次減稅在企業端，某種程度上並不是大家以為的「減」，企業最終能獲得什麼樣的幫助還有待觀察。長期來看，此次減稅對投資的拉動效果可能有限。同時，從居民端來看，某些減稅政策也不具備普惠性，對經濟的提振作用有限。

按照計劃，從2023年4月起，英國取消向年收入超過15萬英鎊的群體額外徵收45%的附加稅，使用單一的40%的高級所得稅稅率。顯然這個政策也更照顧富人利益。

在通脹周期裏搞擴張，英國要做下一個土耳其？

在通脹周期裏搞擴張政策，能行嗎？

在「埃爾多安經濟學」的主導下，土耳其堅持「降息可以抑制通貨膨脹」的道路，結果里拉暴跌，經濟承壓；英國雖然轉入了加息通道，但是減稅政策的出發點，依然是用犧牲物價來換經濟增長。

在外界看來，面對根深蒂固的增長問題，以及錯綜複雜的通脹問題，英國路子很可能選錯了。

在接受彭博社採訪時，前美國財長薩默斯評論道，英國現在追求的是「幼稚的（naive）、一廂情願（wishful-thinking）的供給經濟學」，不合時宜。「如果維持當前的政策路徑，英鎊匯率最終會跌破1美元。」

英國《天空新聞》報道稱，在美聯儲第三次宣佈加息75基點以後，美元繼續走強，英鎊的壓力非常大，跌勢明顯。疲軟的英鎊會提高美元計價的進口成本，進一步國內加劇通脹。

澳洲聯邦銀行國際經濟主管卡普索（Joseph Capurso）認為，「英國的糟糕局勢加劇了美元強勢，美元本周可能再次走高……如果世界經濟感到危機，美元可能會大幅上漲。」

「小國稅收和大國支出，你不能都想要」

美聯儲今年大幅加息，美元一支獨秀，美滙走勢持續破頂。（Yahoo財經）

還剩下一個問題。

英國要減稅促進經濟增長，那麼卓慧思政府的開支從哪裏來？

借。

文件顯示，英國債務管理局（DMO）預測，在大規模財政刺激措施之後，政府的借款規模將大幅增加，這些資金主要將通過發行政府債券來籌集。減稅將使英國2022-23財年的淨融資需求大增724億英鎊。

英國政府借貸需求增加。（英國債務管理局）

美元走強帶來加息潮，推升金融和債務壓力。從過往歷史來看，這是新興市場國家遭受美國加息、美元一家獨大沖擊的一大重要原因。如今來看，現在英國多少是有點要自己往上撞了。

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）對彭博社表示，英國的行為有點像一個新興市場，正將自己變成淹沒市場（submerging market）。「我希望在某個時候這個政策方案會被逆轉，或者我以某種方式錯誤地判斷了局勢。但我非常擔心英國正在走上這個道路。」

在做客一檔節目時，卡梅倫（David Cameron）時期掌權的英國前財政大臣歐思邦（George Osborne）表示，他對新政府的財政政策感到擔憂，「你不能靠借錢來實現低稅收經濟。從根本上說，這種精神分裂必須得到解決。你不能同時要小國的稅收和大國的支出。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

