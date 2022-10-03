卓慧思支持度持續下挫　僅18%認同政府工作　減稅救經濟捱批

英國首相卓慧思（Liz Truss）日前特意從利茲跑至諾丁漢，出席一場又一場的電視訪問節目。這是英國政府就新財政計劃引發金融市場動盪後一次平息疑慮的機會，但似乎作用有限。卓慧思的民調支持度持續下跌，已超越了前首相約翰遜（Boris Johnson）被迫辭職時的民望。



據Opinium的最新民調顯示，卓慧思過去一週的淨支持率由原本的-9擴大至-37，淨支持率較約翰遜最後離開時的-28還要低。僅有18%的受訪者認同卓慧思至今的工作，55%的人不支持。

經濟是最主要的議題，有近75%的受訪者表示政府已失去對社會經濟的控制，這受政府近日公布的迷你預算有直接關係。政府有意推行激進的減稅計劃，以緩和物價高企對民眾影響，但被批評只會得到完全相反的效果，民調有近61%的受訪者不認同這個新的財政計劃。

圖為9月23日，卓慧思正離開首相府。卓慧思民調正持續下挫。（AP）

同時，反對黨工黨的民調領先優勢由5%增至19%，意味若今天就舉行大選，保守黨將有可能大敗，卓慧思會下台。

倫敦大學瑪麗王后學院（Queen Mary University of London）政治學教授貝爾（Tim Bale）表示，這是英國政壇罕見，政黨支持度如此快就遭重創的情況：「這好比新婚之夜就發現選錯人。」

卓慧思在9月30日承認，迷你預算引發了混亂，但在她於英國廣播公司（BBC）電視台上的訪問中，表示無意撤回相關提案。

卓慧思在訪問中把息口提升稱為「英格蘭銀行獨自的事」，還加了一句「全世界都在加息」，把問題全推至俄烏戰爭。但加息不全然是中央銀行的決定，BBC在訪問後另一個分析解說中指出，這是債券市場對迷你預算措施作出的反應。央行購買英國政府債券介入市場，目的是壓低利率並撐住英鎊跌勢，實質上是為卓慧思分憂。

英國輿論普遍批評卓慧思的經濟政策不切實質，《金融時報》一篇署名文章批評卓慧思政府在外匯市場造成混亂，迫使央行不合時宜地回歸量化寬鬆政策，並以「危險的瘋子」形容這政策。

Opinium民調政策和公共事務主任克勞奇（James Crouch）表示，卓慧思支持度直線下降，連帶拖累保守黨政府失去政治和經濟能力的聲譽：「我們正屏息以待卓慧思如何扭轉這局勢，如果她能夠的話。」