英國「迷你預算」｜卓慧思承認減稅方案造成混亂但堅拒撤回

英國首相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）承認，政府上週公布的「迷你預算」導致混亂。她在《太陽報》撰文稱，政府「採取了果斷的行動」，並會「牢牢控制」國家財政。



圖為2022年9月30日，英國首相卓慧思（左二）及財相關浩霆（左三）身在國會下議院。這張照片由英國國會提供。他們推動的「迷你預算」案，令自己腹背受敵，並面臨下台的壓力。（AP）

政府上週公布一個通過舉債以及「預期經濟增長帶來的收入」支持的龐大減稅措施，但並未就計劃進行通常會有的經濟評估。消息引發投資者擔憂，紛紛拋售英鎊和國債，迫使英倫銀行入市干預。執政黨和她的支持率也大幅下跌。

惟她拒絕撤銷有關計劃，或提前公布獨立財政監管機構的經濟預測及對其減稅計劃的分析。英國財政部9月30日稱，減稅計劃的預算展望報告不會提早公布，它會在11月23日公布。

英國國旗：圖為2022年9月29日，在英國倫敦白廳（Whitehall）建築物上隨風飄揚的英國國旗。（AP）

她在《太陽報》撰文寫道：「我會以不同的方式做事，這涉及艱難的決定，確會在短期內造成干擾……不是每個人都會喜歡我們所做的一切，但我要向民眾保證，政府有個明確的計劃，我認為對國家來說這是正確的做法。」

她寫道：「我們減稅是為了讓你保留更多所賺的錢。我們會扭轉國民保險上漲的趨勢，並於明年降低基本所得稅率，來造福全國數以千萬辛勤工作的人。」

英國經濟：圖為2022年9月23日，英國首相卓慧思在首相府門外走過。圖中左方伏在窗台上的，是首相府「首席捕鼠官」Larry。對照已在首相府「工作」11年的Larry，是次「迷你預算」風波會否重擊卓慧思仕途，備受外界注視。（AP）

國際市場調查機構YouGov於9月30日公布的民意調查結果顯示，在近5000名成人受訪者當中，高達51%認為她應該辭職，僅四分之一認為她應繼續執政。認為財相關浩霆（Kwasi Kwarteng，又譯作克沃滕）應下台的受訪者也超過半數。

跟卓慧思一樣面臨朝野抨擊的關浩霆也在《每日電訊報》撰文，堅稱11月23日的聲明將包括一項「可靠的計劃」，以使公共財政重回正軌，並「承諾遵守支出紀律」。

關浩霆稱：「英國納稅人希望他們的政府盡可能高效率和有效地工作，我們將實現這一期望。」