英國財相取消建議最高入息稅率降至40%：它令國家應對挑戰時分心

英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng，又譯作克沃滕）10月3日宣布撤回減稅方案中，將最高收入人士稅率從45%降至40%的建議。



這個宣布標誌着卓慧思政府政策「急轉彎」，這個擬議的減稅方案引發市場動盪。

擬議的450億鎊減稅措施會是英國50年來最大規模的一次。這導致英國鎊匯齊挫，通脹升溫，因這意味着政府須大額舉債。情況更導致按揭貸款利率急升，一些退休基金難以保持償付能力。

此舉不但重創卓慧思政府及保守黨的支持度，更令她和關浩霆備受壓力，英媒稱保守黨全黨議員都對「迷你預算」感到非常生氣，如果她不退讓，可能會遭遇黨友倒戈，在聖誕節被迫下台。

報道指，儘管逼宮計劃尚未成氣候，但如果卓慧思在10月11日、下一次召開黨大會時還未有跡象讓步，他們預計會認真開始組織這件事。

↓關浩霆在Twitter賬戶中發文，稱政府已懂了，亦聽到各界聲音。

We get it, and we have listened. pic.twitter.com/lOfwHTUo76 — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 3, 2022

關浩霆3日發聲明稱：「很明顯，『取消45%入息稅最高稅率』已分散我們應對國家所面臨的挑戰的首要任務的注意力。」

他是在將要出席保守黨會議捍衛其方案前數小時發出這個聲明：「我們不會推進廢除45%的稅率。我們已懂了，亦已聆聽了。」

英國政府9月23日宣布一系列措施以期提振經濟，其中包括大規模減稅方案，當中取消45%的最高所得稅稅率，並將基本稅率從20%降至19%等。

消息公布後，英鎊兌美元曾升1%，高見1.1281水平，最新升約0.4%至1.1195。英鎊兌港元現報8.78。