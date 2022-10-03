卓慧思減稅方案爭議大　英國宣布撤回計劃

英國卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）政府擬推大規模減稅方案導致金融巿場動盪後，財相關浩霆（Kwasi Kwarteng，又譯作克沃滕）10月3日公布，撤回取消45%最高所得稅的計劃。



關浩霆在Twitter發文公布消息，他稱「明顯地取消45%所得稅的計劃已成為了分散注意力的事，影響對首要任務、即應對國家現時挑戰的專注。因此我公布我們不會繼續取消45%所得稅的計劃。」他又稱「我們已明白，我們聽到了」。

We get it, and we have listened. pic.twitter.com/lOfwHTUo76 — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 3, 2022

英媒較早前在10月2日已報道，英國首相卓慧思或押後表決減稅計劃。

英國政府9月30日公布「迷你預算案」，包括擬取消45%的最高所得稅稅率，但必須經過國會議員的表決才能獲得批准推行。保守黨議員原本預料最快本週表決減稅計劃，但現時已有多名議員公開批評計劃。

英國政府有意推行激進的減稅計劃，以緩和物價高企對民眾影響，但被批評只會得到完全相反的效果，民調有近61%的受訪者不認同這個新財政計劃。卓慧思承認政府在宣布削減稅收方面處理不當，但堅持做法是正確。