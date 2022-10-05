瑞信會否成為下一個雷曼？投資者憂心忡忡　聚焦27日官方公布

瑞士信貸集團（Credit Suisse Group，簡稱瑞信）的股價在隔夜（10月3日）顯著下挫11.5％。雖然瑞士信貸一再公開發出聲明，強調集團正在重組業務、集團的流動資金足夠，但市場投資者似乎充耳不聞。



英媒引述一名知情人士的最新消息說，瑞士信貸近期傳言連連，已經引來瑞士監管機構FINMA和倫敦英格蘭銀行的密切監控，他們也已經與瑞士信貸接洽，甚至是開始密切合作了。

從一些分析師和業內消息人士在各個社交平台發表的談話中可以看出，他們認為瑞士信貸應該是有足夠的資金和現金來應對任何危機。但是，瑞士信貸是否真的有能力執行扭虧為盈，從它的股價走勢來看，投資者的信心並不大。

瑞士信貸是歐洲最大的銀行之一，也是瑞士全球網絡覆蓋面最大的銀行之一。在2021年，對沖基金Archegos和金融服務公司Greensill相繼倒閉，導致瑞士信貸蒙受巨額虧損。瑞士信貸當時不得不籌集資金、停止股票回購、削減股息並進行全面重組。

今年7月，瑞士信貸對進行將近一年的重組行動進行了評估。就在這個時候，集團也更換了行政總裁，聘請重組專家科爾納（Ulrich Koerner）擔任這個重任。他的首要工作就是縮減旗下的投資銀行業務，同時削減集團營運成本至少10億美元。

自上個月開始，各個社交平台都在傳言，瑞士信貸在四處向潛在投資者尋求新的資金。有些傳言甚至說，瑞士信貸已經和投資者接洽，商討出售公司股份。這個行動很可能會把現有股東的股權攤薄。

據英媒2日的報道，瑞士信貸的高管在剛過去的週末就四處向大客戶、交易夥伴和投資者保證它的流動資本和資金都足夠。

上星期，它的行政總裁科爾納也告訴內部員工，集團擁有穩健的資本和流動性，不需驚慌。

儘管如此，由於許多投資者還有着「無風不起浪」的想法，導致瑞士信貸股價不斷失守。在過去一個月裏，這隻股就下挫了20.44％，隔夜閉市報4.01美元。集團的市值在隔夜更是跌至創紀錄的97億3000萬瑞士法郎（約98億5000萬美元）。

摩根大通（JPMorgan）分析師團隊在隔夜發布的分析報告中說，根據瑞士信貸第二季度末的財務狀況來看，瑞士信貸的資本和資金流動性是「健康」的。

截至第二季度末，瑞士信貸的總資產是7270億瑞士法郎，其中的1590億瑞士法郎是現金和銀行可以收回的款項，另外1010億瑞士法郎則是交易資產（Trading assets）。

Jefferies的分析師團隊也在隔夜公開說，儘管瑞士信貸資本和資金流動性是「健康」，投資者仍質疑該集團到底需要多少資金才能支付所需的重組活動，在這過程中，瑞士信貸又是否會因此被逼賣出資產。

目前在Tipranks也只有一名分析師給予瑞士信貸股評級，他的評級是「賣出」，一年期限目標價是4.50美元。

在謠言滿天飛之際，不少市場人士開始把焦點放在10月27日。瑞士信貸高管將在這一天公布重組策略的細節和今後公司的方向。許多投資者都希望到時會有更多正面的訊息，讓市場重拾對瑞士信貸的信心。

本文獲《聯合早報》授權轉載

