瑞信違約指標逼08年雷曼高 　末日博士派定心丸︰數值未到倒閉級

今年來美國進取加息,金融市場聲風鶴淚,謠言自然滿天飛,市場正流傳一間大型投行瀕臨破產的消息,恐醞釀雷曼銀行級數的危機!歐資大行瑞士信貸﹙瑞信﹚的信貸違約掉頭﹙CDS﹚合約價差,近日上升至接近 2008 年金融海嘯時的水平,美股投資社交平台Reddit的網民繼而猜測其有破產機會,亦有網民將瑞信英文名Credit Suisse戲稱為「Debit Suisse」。



不過,瑞信CEO 已經澄清集團流動性良好。學者分析亦認為,CDS急升並非高至令投行出現倒閉的級數,認為「以往希臘債務危機時CDS更高,都未見破產!」



瑞信突被捲入「破產」謠言的風眼,皆因其CDS——反映市場對瑞信信貸違約風險的指標之一,近日一度升至250基點以上,創10年以來最高。與此同時,瑞信接連在Archegos、Greensill Capital等事件失利,已令股價今年以來已經累跌近60%,創歷史低位。

有香港「末日博士」之稱的羅家聰認為,當年希臘的CDS曾經升至數千點水平,甚至過萬水平,不過現時希臘都未見破產。(資料圖片/余俊亮攝)

瑞信CDS抽高 羅家聰:未見四位數無需過慮

不過金融專家普遍認為瑞信破產之說,屬言過其實。有「末日博士」之稱的經濟學家羅家聰接受訪問稱,他的看法並非如市場傳言一般悲觀,認為 CDS升至逾250點,反映「市場開始有驚,但是未至於好驚」,一日數值未超過四位數,尚未需要過分擔心。他又與以往希臘債務危機時比較,「當時希臘的CDS曾經升至數千點水平,甚至過萬水平,不過現時希臘都未見破產」。

有金融危機 CDS 之王稱號的 Saba Capital Management 創始人 Boaz Weinstein,亦認為瑞信是雷曼兄弟投行破產的說法被誇大了,他在 Twitter 上寫道:「Oh my, this feels like a concerted effort at scaremongering. See my recent tweets. In 2011-2012 Morgan Stanley CDS was twice as wide as Credit Suisse is today. Take a deep breath guys.」(回看2011-2012 年時,摩根士丹利的CDS 的規模,是今天瑞士信貸的兩倍。)。

有金融危機 CDS 之王稱號的 Saba Capital Management 創始人 Boaz Weinstein,亦認為瑞信是雷曼兄弟的說法被誇大了(Twitter截圖)

面對外界種種不利傳聞,瑞信行政總裁Ulrich Koerner向員工發內部信,強調集團流動性與現金水平良好,呼籲員工不要將股價下跌,與公司「強大的」財務基礎與流動性混為一談,並將於10月27日公佈第三季業績時,披露集團轉型計劃,市場關注集團有否集資需要。

CET1達13.5% 遠高於國際監管機構要求

瑞信高層多次強調銀行資本基礎穩健,並指出至6月底,該行普通股權一級資本比率(CET1)達13.5%,既符合該行年內目標的13%至14%,也高於國際監管機構要求的8%,以及瑞士當局要求的10%。作為參考,滙豐控股﹙0005﹚上半年普通股權一級資本比率為13.6%。

瑞士結束長達八年的負利率時代,利率向上不利股債市場表現,分析料對當地投行的金融投資業務,或會造成收縮作用。(Reuters)

對於市場突然傳出瑞信破產的謠言,相信和美國為主的央行進取加息,上周瑞士央行亦大舉一口氣加息四分之三厘亦有關,最新瑞士的基準利率,由負數「轉正」,升至0.5厘,象徵瑞士結束長達八年的負利率時代,利率向上不利股債市場表現,對當地投行的金融投資業務,或會造成收縮作用。

羅家聰指出,現時留意瑞士貨幣瑞朗匯價表現,以及該國央行政策,今年來美國雖進取加息,不過瑞朗匯價仍屬強勁,並未有如同其他貨幣一樣,兌美元出現大幅貶值,美元兌瑞朗大部分時間徘徊0.9水平。

內房債持續未散 累瑞士投行豪客生意

反而,上周瑞士央行大幅加息,對部分市場分析師而言是意料之外,未來央行繼續加息,收緊資金流動性,可能令市場有擔憂。不過,羅家聰相信各國央行一直關注金融機構信用情況,不會輕易令投行出現破產。據英國《電訊報》報道,英倫銀行已與瑞士當局合作,監察瑞信的情況。

除了金融市場流動性收緊的宏觀因素之外,中國的內房債務危機,亦令市場情緒十分容易出現風吹草動。瑞士的金融業一向是富豪的資金停泊地。羅家聰指出:「不少內地豪客,都愛把資金停泊在傳統的瑞士銀行,不過內地房地產債務問題,拖延多時仍未見化解,可能令市場擔心拖累投行生意。」

瑞士的金融業一向是富豪的資金停泊地。羅家聰指出:「不少內地豪客,都愛把資金停泊在傳統的瑞士銀行,不過內地房地產債務問題,拖延多時仍未見化解,可能令市場擔心拖累投行生意。」(資料圖片)

經濟未見大幅倒退 跌勢集中金融市場

整體而言,羅家聰對現時瑞信「大本營」歐洲的經濟前景不算過分悲觀,指出「全球經濟衰退雖然個個國家都有份,但預期不至於出現好嚴重的經濟收縮。」

美國今年加息以來,並未有對實際經濟造成很明顯的破壞。認為現時央行加息主要是抽走疫情以來泛濫的流動性,並令金融市場,包括股市及債市出現大幅急挫。不過,從宏觀經濟角度看,歐美失業率並未有急升,亦未見當地經濟出現大幅倒退;再者,歐洲債市亦未有出現債息倒掛等預示經濟衰退的指標,因此相信如同2020年時的大規模經濟「冰封」情況,並未會重演。