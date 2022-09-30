北溪爆炸經誰手　英美也有可能？

牽動俄歐的能源動脈北溪一號、二號管道爆炸各方又玩起了泥巴戰：俄羅斯直言美國嫌疑最大，美國反駁說俄羅斯散布假消息，歐洲和烏克蘭懷疑是俄羅斯所為，波蘭前外交部長卻在個人社交媒體平台打出了「謝謝你，美國」的話，感謝美國實施了這起爆炸行為。所以，這起事件到底是哪個國家所為，目前還不得而知，也許會永遠成為一筆糊塗賬。

不過，按照誰受益最大，誰嫌疑最大的「破案」原則，這起事件的嫌疑對象其實並不廣泛，其中，英美兩國的嫌疑最大。

為什麼會得到這樣的判斷，首先需要知道對歐能源供應對俄歐雙邊的重要性，以及各相關國家對烏克蘭戰爭的態度。

北溪一號、二號管道是俄歐之間的能源動脈，也是俄羅斯的經濟命脈，是俄羅斯牽制歐洲的最有力工具，可能也是普京當下對付歐洲唯一有效的工具。

通過對歐能源出口，俄羅斯不僅為戰爭和被經濟制裁輸血，通過將能源出口與本幣支付捆綁穩住盧布，還成功「釣」住歐洲，卡住德法等國的脖子，使歐洲在援助烏克蘭時有所忌憚，在歐美之間及歐洲內部製造了分裂意見，為將來談判結束戰爭、解除制裁創造條件。

德國等歐洲國家也通過維持從俄羅斯的能源進口緩解了能源危機，降低了通脹壓力。

北溪天然氣管道：2022年9月27日，丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）對開海域出現亂流，當局指事件可能與海底的天然氣管道泄漏事件有關。（AP）

也因此，歐洲國家，尤其是德國，對烏克蘭戰爭的支持正越來越消極，烏克蘭、波蘭、英國、美國等則非常不樂意看到這種趨勢。炸掉這兩條能源管道，毀掉俄羅斯的能源王牌，同時也斷掉德國（歐盟）的念想，就是成了一個可以達成目的的戰術選擇。

但是，這四個國家中，烏克蘭有心無力，也不敢下這樣大的賭注。因為如果被曝光出來是烏克蘭主使，德國和歐洲肯定跳腳停止對烏軍事援助，俄羅斯也終於能為（擴大）戰爭找一個像樣的理由。對烏克蘭來說，這個險冒得太大。而且以烏克蘭的地理位置和現在焦頭爛額的狀態，也沒有條件實施這樣高難度的爆炸行為。

波蘭的可能也不大，波蘭雖然援助烏克蘭最積極，對俄羅斯擴張領土最不樂見，但這畢竟是在俄烏之間爆發的戰爭，它沒必要對俄羅斯和歐盟的能源設施下手，為烏克蘭做嫁，把自身置於戰爭衝突風險之中。

所以，推算下來，英美兩國的可能最大，而且摧毀這兩條管道，他們從中的收益也最大。尤其是美國，不管人們願意不願意承認，美國都是這場戰爭的最大受益者，戰爭除滿足了美國軍火與能源商的利益，削弱了俄羅斯這個軍事競爭對手，加速了美國希望推動的東西方脱鈎進程，還嚴重削弱了歐洲本就極為有限的戰略自主能力，加深了歐洲對美國的經濟與安全依賴，鞏固了美國的霸主地位。

烏克蘭哈爾科夫，消防員在俄羅斯轟炸後的倉庫裏滅火。（AP）

同時這兩個國家，也有能力實施這樣高難度的破壞行為。

但是，因為美國在西方國家的地位，以及美英兩國關係的性質，由美國直接出後炸毀的可能又沒有英國大。英國雖然是個獨立國家，但在歐洲事務上，很大程度上扮演着美國的代理人角色。回顧二戰後歷史就知道，一些美國不方便幹的事，大多都是由英國來幹。

而英國自身在這場戰爭中和美國的利益又高度重合。新上任的卓慧思（Liz Truss），也需要向美國就這場戰爭的態度，交出一個比約翰遜更好的「答卷」。而且這種海底引爆的方法，也與英國一貫的「作案」手法有諸多相似之處。