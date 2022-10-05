英媒：烏克蘭將向基輔民眾發放碘片　預防俄羅斯核攻

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9月21日稱局部動員，升級對烏克蘭的軍事行動，甚至指不排除使用核武。繼俄媒9月27日稱俄政府有意在4天內採購價值至少500萬盧布的碘片（主要成分是碘化鉀），英媒指烏克蘭亦在首都發放碘片。



英國小報《每日郵報》及《太陽報》10月4日引述基輔市議會聲明稱，在普京災難性的持續入侵烏克蘭期間，如人們需要撤離，這些藥丸分發給受核輻射污染的地區的居民。

北約警告成員國，普京準備通過在烏克蘭邊境進行核試、來表明他使用核武的意願後，基輔做出相關準備的消息，是在《泰晤士報》4日報道的。

普京將試驗「末日武器」？

意大利《共和報》（La Repubblica）10月2日報道，北約情報部門近日向其盟國發布報告，指出7月正式服役的俄羅斯別爾哥羅德號（Belgorod (K-329)）核潛艇，又在北極海域下潛，將執行下水後的首次北冰洋任務，擔憂其任務是進行史上首次的「波塞冬」超級魚雷測試。

報道推測，俄羅斯或將測試號稱是「末日武器」的「波塞冬」（Poseidon）遠程核動力無人水下載具（超級魚雷），其威力之大，足以製造數百米高的核海嘯，摧毀美國大城市如紐約及洛杉磯。

《泰晤士報》還稱，俄羅斯已轉移一列被認為與俄國防部負責核彈藥的部門有關的列車。當被問及有關報道時，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯不想成為他口中所說的西方發表的「核言辭」的一部份。

「波塞冬」（Poseidon）超級魚雷，被稱為「末日武器」。《每日郵報》稱，它的爆炸能夠引發約500米高的核海嘯，淹沒以及輻射沿海城市。（俄羅斯國防部新聞處）

俄媒《生意人報》（Kommersant）27日引述俄羅斯國家採購部網站顯示，當局正公開採購價值最少500萬盧布碘化鉀丸，招標程序為期4日。政府網站強調，每年都會為民眾購買碘化鉀丸。

烏克蘭媒體「the New Voice of Ukraine」報道，俄羅斯政府在2020年12月下旬和2021年3月上旬，也是以大致相同的數量招標採購碘化鉀。而與今次採購的唯一區別，是招標的迫切性。

碘化鉀是一種可用於預防輻射對甲狀腺造成傷害的藥物。碘是人體所需的一種礦物質，在製造甲狀腺素有重要作用。但人體吸收碘時無法分辨普通碘或放射性碘，當出現核輻射洩漏，輻射中的放射性碘被甲狀腺吸收就可能會造成傷害，導致甲狀腺癌。碘化鉀的作用，就是利用普通碘讓甲狀腺飽和，防止吸收放射性碘。

普京21日發表講話，除了談到俄羅斯啟動「局部動員」，將徵召預備役軍人入伍，又批評西方「核勒索」（nuclear blackmail），威脅對俄羅斯使用大規模殺傷力武器，稱俄羅斯將使用一切可用的手段。俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）亦稱，俄羅斯有權在必要時使用核武器。