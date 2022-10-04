意媒：俄疑將測試末日武器波塞冬超級魚雷　號稱可摧毀美國紐約

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前宣告，不惜使用核武捍衛領土，令西方國家繃緊神經；近日外媒加碼披露，俄羅斯首艘可以搭載核魚雷的別爾哥羅德號 （Belgorod (K-329)）核潛艇，已駛達北極海域，推測俄可能將測試號稱是「末日武器」的「波塞冬」（Poseidon）遠程核動力無人水下載具（超級魚雷），其威力強大，足以摧毀美國大城市。



義大利《共和國報》報道，北約情報部門近日向其盟國發布報告，指出7月正式服役的俄羅斯別爾哥羅德核潛艇，又在北極海域下潛，將執行下水後的首次北冰洋任務，擔憂其任務是進行史上首次的「波塞冬」超級魚雷測試。

「波塞冬」（Poseidon）超級魚雷，被稱為「末日武器」。《每日郵報》稱，它的爆炸能夠引發約500米高的核海嘯，淹沒以及輻射沿海城市。（俄羅斯國防部新聞處）

採用核動力的別爾哥羅德潛艇，是目前全球最大的潛艦，俄軍將其定位為「特種行動潛艦」，艦身長184米、寬15米、最大排水量達24000噸，搭載兩座OK-650M.02核子反應爐，六枚「波塞冬」超級魚雷。俄國稱它是科研及救援潛艦，投入戰場時則能攻擊航空母艦打擊群、沿海地區的基礎設施和軍事基地。

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至於波塞冬超級魚雷，是俄羅斯六大戰略武器之一，也被稱為「末日武器」，採用核動力使其射程沒有上限；能從1000米水下發射，水中時速可達200公里，也可從10000米遠程發射；發射後可由AI導引，也可透過衛星遙控，可將航母、港口等納入打擊範圍。

俄羅斯稱，其速度輾壓所有魚雷和潛艦，能夠躲避北約防禦系統；若搭載核武器或是熱核武器，《每日郵報》報稱，波塞冬的爆炸能夠引發約500米高的核海嘯，淹沒以及輻射沿海城市。《烏克蘭真理報》10月3日稱，被輻射污染的海浪可將紐約或洛杉磯等大都市夷為平地。專家解釋說，自1960年代以來就存在的洲際彈道導彈也能做到同樣的效果。

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