烏克蘭宣布反攻再報捷之際　普京簽法案批准烏東4地入俄

烏克蘭軍隊的反攻行動再報捷之際，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月5日簽署憲法修正案，批准把烏克蘭東部4個地區納入俄羅斯版圖。



烏軍反攻再報捷

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）4日晚在每日視像演說中表示，烏軍正在南部以相當快速且強大的方式推進。

至於東部，澤連斯基稱，他們單是本周，就已收復烏克蘭數十個定居點。這些定居點均位於盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和哈爾科夫（Kharkiv）。

烏克蘭總統辦公室副主任基里洛・季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）4日指，在頓涅茨克、盧甘斯克、南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）和赫爾松，共1,534個城鎮與村莊被解放。

俄羅斯國防部4日在每日視像簡報會中未有提及撤兵，但其展示的地圖顯示俄軍控制的區域較前一天縮少許多。

↓想知道俄羅斯國防部展示的地圖有何不同，請點擊放大觀看：

根據俄羅斯衛星通訊社，普京5日簽署接受頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporozhye）加入俄羅斯的法律，並簽署任命當地代理領導人的命令。

獲普京任命的烏東4地代理領導人

●頓涅茨克人民共和國代理領導人：普希林（Denis Pushilin）

●盧甘斯克人民共和國代理領導人：帕塞奇尼克（Leonid Pasechnik）

●扎波羅熱代理州長：巴利茨基（Yevgeny Balitsky）

●赫爾松代理州長：薩爾多（Vladimir Saldo）

他們都是俄羅斯入侵烏克蘭以來、這4個地區的前領導人，普希林之前是頓涅茨克親俄示威領袖，帕塞奇尼克是盧甘斯克親俄示威領袖，巴利茨基是扎波羅熱州軍事和民政當局前負責人，薩爾多是赫爾松州軍事和民政當局前負責人。