墨西哥海軍直升機墜毁3人罹難　市民拍下軍機失控迴旋恐怖過程

墨西哥東南部的塔巴斯科州（Tabasco）10月1日發生空難，一架海軍直升機飛行到一半，突然開始在原地打轉，最後失去控制、不斷迴旋並墜落地面，恐怖過程都被目擊者捕捉下來。本次意外導致3名官兵罹難，軍方已經啟動調查。



有市民拍到肇事直升機墜毁前狀況： （按圖了解）

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綜合外媒報道，事故發生在一座運動場附近，當時機上一共5名官兵，其中3人罹難、2人倖存但情況危急，仍在接受治療。其他市民拍攝畫面顯示，直升機墜毀在茂密叢林中，救難人員從焦黑機身殘骸中拖出遺體與生還者。

墨西哥海軍部表示，他們尚不清楚事故原因，但已展開調查，「墨西哥海軍部對3名官兵的死亡感到遺憾，他們在生活中證明自己是對國忠誠的模範軍官。」

今年7月15日，墨西哥海軍部一架直升機因燃油不足墜毀，導致14名官兵死亡。2018年，墨西哥發生規模7.2地震，多名政治人物搭乘軍用直升機視察災區時，卻不幸失控墜機，至少10人罹難。倖存記者阿默拉萊斯（Jorge Amorales）說，直升機突然墜落翻滾，撞上2輛停放路邊的汽車。

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