安祖蓮娜祖莉爆2016年飛機事件細節　加碼指控畢彼特打孩子與掐頸

荷里活影星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)與前夫畢彼特(Brad Pitt)分開後變成怨侶,兩人就離婚、酒莊股份等事打官司,安祖蓮娜祖莉一方10月4日向法庭提交新文件,內容包括2016年飛機上衝突事件的細節,指控畢彼特在事件中不但對她動粗,也有打兩人其中一名孩子的臉部,還有對另一名孩子掐頸。



現年47歲的安祖蓮娜祖莉與58歲的畢彼特在2014年結婚,2016年時屬夫妻關係,但在2016年9月14日,兩人與6名子女乘坐私人飛機從法國酒莊返美國時發生不愉快事件。事後美國聯邦調查局(FBI)及洛杉磯縣兒童與家庭服務局都曾介入,沒有對畢彼特採取起訴等行動。

美媒今年8月曾報道,安祖蓮娜祖莉不滿FBI沒有行動,要求對方解釋為何終止調查且未有拘捕畢彼特。根據傳媒當時取得的FBI探員紀錄與報告,安祖蓮娜祖莉向探員講述在2016年的飛機事件中,畢彼特當時飲醉酒,兩人就其中一名子女的事情起爭執,畢彼特把她帶到機尾,一度抓着她的頭部,又搖動她的肩膀,並大叫「你在他X的毀了這個家!」(You’re fxxking up this family.)

安祖蓮娜祖莉又指控畢彼特曾4度出拳打向飛機天花板、向她潑啤酒,事件驚動兩人的孩子後,畢彼特曾疑似想衝向孩子,被安祖蓮娜祖莉拉住,過程中她的背部與手肘受傷。

2014年6月,安祖蓮娜祖莉與畢彼特一同在倫敦出席聯合國活動(Getty)

如今根據安祖蓮娜祖莉向法庭提交的文件,再度講述這次事件的細節,指當時是畢彼特把安祖蓮娜祖莉拉到機尾洗手間,兩人爭執時,畢彼特除了曾抓着她頭部、搖動她肩膀,也曾把她推向洗手間牆壁。

文件指,畢彼特辱罵安祖蓮娜祖莉,之後有一名孩子開始為安祖蓮娜祖莉辯護,引來畢彼特向孩子咆哮,安祖蓮娜祖莉從後試圖拉住畢彼特,在畢彼特向後倒下時,安祖蓮娜祖莉的背部與手肘受傷。

文件也談到兩人的子女當時一起衝前,在過程中,畢彼特曾對一名孩子掐頸,又打了另一名孩子的臉部(Pitt choked one of the children and struck another in the face)。

內容又指「在某一刻,(畢彼特)曾向安祖蓮娜祖莉潑啤酒,到了另一刻,他也有向孩子潑啤酒與紅酒。」

2022年3月,安祖蓮娜祖莉在白宮出席活動,宣揚反對施暴信息(Getty)

文件提到在飛機抵達目的地,全家人離開飛機後,畢彼特曾再度傷害其中一名孩子(physically abused one of their children),他也曾抓住安祖蓮娜祖莉的頭與肩膀搖晃,最終有一名孩子懇求道「不要傷害她」。

同月申請離婚

這次事件一直廣受荷里活傳媒關注,在此事發生6天後,即同樣在2016年9月,安祖蓮娜祖莉一方宣布向法庭申請離婚,並要求全面取得子女的監護權,文件顯示兩人的分開日期為9月15日。

FBI最終結束調查,沒有起訴畢彼特。據報此引來安祖蓮娜祖莉的不滿,4月使用化名Jane Doe控告FBI,要求對方解釋理由,《每日郵報》指,原告人要求FBI交出與調查有關的文件,並投訴在結束調查一事上欠缺透明度。

美媒TMZ在8月則引述親近畢彼特的消息人士指,畢彼特認為安祖蓮娜祖莉提出控告只是為了得到傳媒注意,又稱她在這幾年來早已得到她要求的資訊。

