安祖蓮娜祖莉爆2016年飛機事件細節　加碼指控畢彼特打孩子與掐頸

荷里活影星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與前夫畢彼特（Brad Pitt）分開後變成怨侶，兩人就離婚、酒莊股份等事打官司，安祖蓮娜祖莉一方10月4日向法庭提交新文件，內容包括2016年飛機上衝突事件的細節，指控畢彼特在事件中不但對她動粗，也有打兩人其中一名孩子的臉部，還有對另一名孩子掐頸。



現年47歲的安祖蓮娜祖莉與58歲的畢彼特在2014年結婚，2016年時屬夫妻關係，但在2016年9月14日，兩人與6名子女乘坐私人飛機從法國酒莊返美國時發生不愉快事件。事後美國聯邦調查局（FBI）及洛杉磯縣兒童與家庭服務局都曾介入，沒有對畢彼特採取起訴等行動。

美媒今年8月曾報道，安祖蓮娜祖莉不滿FBI沒有行動，要求對方解釋為何終止調查且未有拘捕畢彼特。根據傳媒當時取得的FBI探員紀錄與報告，安祖蓮娜祖莉向探員講述在2016年的飛機事件中，畢彼特當時飲醉酒，兩人就其中一名子女的事情起爭執，畢彼特把她帶到機尾，一度抓着她的頭部，又搖動她的肩膀，並大叫「你在他X的毀了這個家！」（You’re fxxking up this family.）

安祖蓮娜祖莉又指控畢彼特曾4度出拳打向飛機天花板、向她潑啤酒，事件驚動兩人的孩子後，畢彼特曾疑似想衝向孩子，被安祖蓮娜祖莉拉住，過程中她的背部與手肘受傷。

2014年6月，安祖蓮娜祖莉與畢彼特一同在倫敦出席聯合國活動（Getty）

如今根據安祖蓮娜祖莉向法庭提交的文件，再度講述這次事件的細節，指當時是畢彼特把安祖蓮娜祖莉拉到機尾洗手間，兩人爭執時，畢彼特除了曾抓着她頭部、搖動她肩膀，也曾把她推向洗手間牆壁。

文件指，畢彼特辱罵安祖蓮娜祖莉，之後有一名孩子開始為安祖蓮娜祖莉辯護，引來畢彼特向孩子咆哮，安祖蓮娜祖莉從後試圖拉住畢彼特，在畢彼特向後倒下時，安祖蓮娜祖莉的背部與手肘受傷。

文件也談到兩人的子女當時一起衝前，在過程中，畢彼特曾對一名孩子掐頸，又打了另一名孩子的臉部（Pitt choked one of the children and struck another in the face）。

內容又指「在某一刻，（畢彼特）曾向安祖蓮娜祖莉潑啤酒，到了另一刻，他也有向孩子潑啤酒與紅酒。」

2022年3月，安祖蓮娜祖莉在白宮出席活動，宣揚反對施暴信息（Getty）

文件提到在飛機抵達目的地，全家人離開飛機後，畢彼特曾再度傷害其中一名孩子（physically abused one of their children），他也曾抓住安祖蓮娜祖莉的頭與肩膀搖晃，最終有一名孩子懇求道「不要傷害她」。

同月申請離婚

這次事件一直廣受荷里活傳媒關注，在此事發生6天後，即同樣在2016年9月，安祖蓮娜祖莉一方宣布向法庭申請離婚，並要求全面取得子女的監護權，文件顯示兩人的分開日期為9月15日。

FBI最終結束調查，沒有起訴畢彼特。據報此引來安祖蓮娜祖莉的不滿，4月使用化名Jane Doe控告FBI，要求對方解釋理由，《每日郵報》指，原告人要求FBI交出與調查有關的文件，並投訴在結束調查一事上欠缺透明度。

美媒TMZ在8月則引述親近畢彼特的消息人士指，畢彼特認為安祖蓮娜祖莉提出控告只是為了得到傳媒注意，又稱她在這幾年來早已得到她要求的資訊。

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