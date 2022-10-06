俄烏局勢｜普京宣布接管扎波羅熱核電站　IAEA幹事出發前往基輔

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月5日頒布把扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站列為俄羅斯聯邦資產之際，聯合國（UN）國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）宣布，他正在前往烏克蘭首都基輔（Kyiv）的路上。



根據俄羅斯衛星通訊社，普京已簽署法令，讓扎波羅熱核電站轉歸俄羅斯所有，它將獲得「聯邦國有單一制企業」地位。

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022

格羅西5日在Twitter表示，自己正在前往基輔參加重要會議的路上，現在在扎波羅熱核電站周邊建立安全區的需求比以往任何時候都更加緊迫。