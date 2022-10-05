首提俄烏和平「四點方案」　馬斯克為何放棄「單挑普京」？

10月4日，美國富豪馬斯克（Elon Musk）於Twitter上發文，提出「烏克蘭-俄羅斯和平」四點方案：第一，在俄羅斯佔領的烏克蘭地區再度舉行全民公投，由聯合國監督；第二，承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；第三，確保向克里米亞供水；第四，給予烏克蘭中立地位。

馬斯克隨後啟用Twitter投票功能，開放網民對四點方案進行「網路公投」。據其表示，「網絡公投」的預設情境，有可能會是這場戰爭的最終結果，另一個可能性較低的結果則是發生核戰。馬斯克發完第一個推文後，又發起另一個投票，「頓巴斯（Donbas）與克里米亞居民的意志，是否能決定其歸屬於俄羅斯或烏克蘭？」

可想而知，馬斯克的舉動招來不少批評。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）便在Twitter反擊馬斯克，邀請網友投票「你比較喜歡哪一個馬斯克」，選項則有「支持烏克蘭的馬斯克」與「支持俄羅斯的馬斯克」；烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）也不落人後，稱自己有一個更好的「和平計劃」：讓烏克蘭收復包括克里米亞在內的領土、俄羅斯去軍事化與非核化、把戰犯送上國際法庭。

然而面對批評，馬斯克並不急於反駁，而是指出俄羅斯正在進行部份動員，如克里米亞「有危險」，俄方會進行全面動員，俄烏的死亡將是毀滅性的。其更表示，俄羅斯人口是烏克蘭的3倍以上，烏克蘭不太可能在全面戰爭中獲勝，「如你關心烏克蘭人民，請尋求和平」。

而從「四點方案」及其引發的輿論風暴來看，馬斯克的舉動透露了幾點不尋常。

2022年5月2日，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克在紐約市出席活動。（Getty）

「支持烏克蘭」的馬斯克

首先，在戰爭開始之初，馬斯克的立場與行動明顯站在了烏克蘭一方。

3月14日，馬斯克曾在Twitter公開向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下戰帖，並稱賭注是烏克蘭，「我在此向Владимир Путин發出一對一打鬥的挑戰，賭注是Україна。」其更直接標記（Tag）克里姆林宮的Twitter帳號，並以俄文詢問是否接受這場決鬥。最後克里姆林宮並未正式回應，倒是車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）在Telegram直接表示，不會建議馬斯克和普京較量，「你們的重量級別差太多。」

然在網路喧鬧外，馬斯克亦有實際行動。2月26日，馬斯克以SpaceX行政總裁的身分宣佈，為支援烏克蘭網路，SpaceX所運營的星鏈（Starlink）衛星將於烏克蘭上空正式投用。根據4月6日的統計數據，SpaceX 已向烏克蘭發送超過5,000個星鏈終端；5月以來，星鏈系統更與烏軍火炮射控相結合，開始在戰場上發揮作用；截至9月底，烏克蘭的星鏈終端數已突破驚人的23,000。

故西方媒體時有報道，烏克蘭無人機依靠星鏈向俄羅斯前沿陣地發動進攻，受困民眾憑藉星鏈與遠方親人保持聯繫，澤連斯基亦通過星鏈更新社交媒體，並與美國總統拜登（Joe Biden）在內的全球政要舉行Zoom電話會議。馬里烏波爾（Mariupol）圍困期間，亞速鋼鐵廠的烏軍仍能與其指揮官保持聯繫，甚至與記者進行實時視頻採訪，關鍵便是廠內配備的星鏈終端。

一度由當地分離分子控制的馬里烏波爾市內，被俄軍圍困的亞速鋼鐵廠（Azovstal）冒出濃煙。馬里烏波爾位於烏克蘭東部頓涅茨克。（AP）

簡言之，星鏈的實質效用可能遭媒體誇大、渲染，但其軍民兩用的特質，確實在一定程度上支援了烏克蘭的輿論與戰場攻勢。馬斯克雖沒有成功在格鬥場「單挑普京」，卻藉由提供星鏈實質參與了俄烏戰爭。

而撐起如此支援規模的，並非簡單的道德情懷，而是龐大的商業與廣告利益。早在2月24日戰爭爆發前，SpaceX便為讓星鏈打入烏克蘭市場，而與烏方政府展開了多次談判協商，只是後者並未積極採納，直到戰火爆發後才態度丕變。雖說眼下一般烏克蘭用戶無須支付月租費便能使用星鏈、SpaceX也捐贈了許多終端設備，但根據《華盛頓郵報》報道，真正促成星鏈與烏克蘭軍方大規模對接的關鍵，還是美國國際開發署、法國與波蘭政府的資金。

換言之，與其說馬斯克有意「做慈善」，不如說其掌握了戰火下的商業機遇，甚至迎合了美國為首的西方有意支援烏軍的現實需求，成功使得星鏈大舉進駐烏克蘭市場，並藉「援助烏克蘭」的政治正確，為此品牌大打廣告，自我加冕了「正義衛星」的道德王冠。由此脈絡來看，3月14日的「單挑普京」戰帖，應也是其廣告宣傳戰略的一環。

美國電動車生產商特斯拉創辦人馬斯克3月14日在Twitter向俄羅斯總統普京下戰帖。（Twitter@elonmusk）

「支持俄羅斯」的馬斯克

而借推銷星鏈一事可以觀察到，馬斯克是位善用網路與政治形勢的商業領袖，且完全無懼於特立獨行、引發輿論風暴。如此「支持烏克蘭」的馬斯克會一夕轉為「支持俄羅斯」，自是出於商業與風險考量。

首先，戰火的爆發確為商業衛星帶來市場機遇，例如第一次海灣戰爭期間，美軍同樣使用了商業衛星，在一定程度上有助己身主導戰場優勢。然俄烏戰火爆發至今，搶入烏克蘭市場的商業衛星不只星鏈一家，美國的Viasat亦是其一。在此脈絡下，或許星鏈在烏克蘭的市場能量已達飽和，意即在搶佔了初期的商業機遇與軍事需求後，如今再擴的邊際效益已有所下降，故馬斯克希望轉進攻為守成。

而要守成，便要確保烏克蘭現有市場的存續，在此考量下，戰況的劇烈升級成了負面因素。綜觀近期的俄烏戰場發展，經歷9月10日俄軍撤出哈爾科夫（Kharkiv）、9月21日普京宣佈戰爭動員、9月30日烏克蘭四地啟動「入俄法律程序」、10月2日烏軍收復利曼（Lyman）、10月4日烏軍反攻赫爾松（Kherson）後，馬斯克許是察覺了形勢升級的危險，故在Twitter語出：「網絡公投」的預設情境，有可能會是這場戰爭的最終結果，另一個可能性較低的結果則是發生核戰。

換言之，在馬斯克看來，即便烏軍眼下持續推進，其最終也無法將俄軍徹底逐出克里米亞與其他俄佔區；而已然「公投入俄」的烏克蘭四地，恐怕也對「回歸烏克蘭」有所微詞。故若要徹底終結四地人民的苦痛，便只有俄烏兩方皆不再訴諸武力爭搶地盤，方有實現和平的可能。在此脈絡下，請出聯合國見證公投，也不失為一種途徑；否則在烏軍持續反推、俄軍缺乏顯著戰果的情況下，俄羅斯確實可能為保國內政治安全，冒天下之大不韙進行「核冒險」。

2022年9月30日，左起由俄羅斯委派的赫爾松州首長薩爾多（Vladimir Saldo）、由俄羅斯委派的扎波羅熱州首相巴利茨基（Yevgeny Balitsky）、俄羅斯總統普京、頓涅茨克領導人普希林（Denis Pushilin）及盧甘斯克領導人帕舍尼克（Leonid Pasechnik）出席協議簽署議式，並一同向在場人士揮手。（AP）

而細究馬斯克所提的「四點方案」，其實遠比被打為「勸降派」的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）的「理想終局」版本激進。基辛格認為俄烏戰爭的最理想結局，便是俄軍退回2022年以前的戰線，但能實控克里米亞；俄烏雙方能藉談判凍結衝突，烏克蘭則以2014年的邊界為基礎，進行國家重建。

然而馬斯克除了主張克里米亞正式成為俄羅斯版圖外，還呼籲烏克蘭四地在聯合國監管下重新公投，且烏克蘭必須成為中立國家。平心而論，四地再度公投後，即便扎波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松（Kherson）可能翻盤，頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）應會大體維持同樣結果，換言之，若俄烏雙方皆按馬斯克的呼籲執行和平方案，則俄羅斯至少能獲取頓巴斯地區與克里米亞，以及一個保持中立的烏克蘭。當然，馬斯克並未詳述何謂「中立」，是由總統口頭承諾「不加入北約」或明文修憲，但其結果勢必是要烏克蘭有所「低頭」。

而由輿論回應與情勢發展來看，馬斯克的呼籲雖有意義、卻註定淪為邊緣。10月4日，澤連斯基簽署法令，批准烏克蘭國家安全和國防委員會的決定：烏克蘭願意和談，但只要普京還是俄羅斯總統，烏克蘭就不可能與俄羅斯談判；俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦於同日稱，若烏克蘭排除與俄羅斯展開談判的可能，俄軍在烏克蘭的特別軍事行動就不會結束，「我們要麼就等現任的總統改變立場，要麼就等下一任總統為烏克蘭人民的利益改變立場。」

換言之，如今的俄烏局勢已徹底進入談判死結，在戰場局勢出現顯著變化、或雙方政治結構「生變」前，不論是馬斯克或基辛格的倡議，都將停留在自說自話的階段，無法真正為和平起到作用。

【馬斯克與烏克蘭Q&A】