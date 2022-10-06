泰國托兒所槍擊案升至35死　逾20幼童疑午睡時遇害　疑兇為前警員

泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）10月6日有一間托兒所發生大規模槍擊案。泰媒稱，最少35人死亡，包括20多名兒童，據報案發時為幼童午睡時間。報道引述警方指，34歲疑犯班雅（Panya Kamrab）是前警員，他2021年因毒品問題而被警方解僱。



泰媒Coconuts Bangkok於10月6日稱，泰國Na Want區警局成員Natthawat Wongsanittheera表示，班雅2021年因與毒品有關的指控而被警方解僱。

泰國警方10月6日曾發布通緝Panya Kamrab的照片（CIB_thailand）

原定7號上庭

英國《每日快報》（Daily Express）10月6日稱，班雅被指因未能通過毒品檢測而遭警方解僱，他原本會於10月7日上庭。

傳案發時為午睡時間

英國《太陽報》（The Sun）10月6日稱，槍手闖入托兒所時，入面的兒童正在午睡。報道稱，在事件中幼童大多為2至3歲，死者也包括老師及警員。

Coconuts Bangkok指，槍手在作案後返回家中，他殺死妻兒後用槍自殺。

泰國新聞網站Thai Enquirer於10月6日在Twitter表示，受害者家屬已抵達托兒所，從他們發布的影片可見，家屬相擁痛哭。

Some reports said there were up to 30 victims but that is still unconfirmed by the police.



The families of the victims have arrived at the site.#กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/DQ1TDAWsox — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 6, 2022

這是泰國3年內，最少第三次有前任或現任安全部隊成員發動槍擊事件。