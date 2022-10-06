泰國東北部托兒所大規模槍擊案至少32死　泰媒：槍手殺妻兒後自盡

外媒報道，泰國東北部10月6日有一間托兒所發生大規模槍擊案，造成至少32人死亡，包括兒童與成人。疑兇為一名34歲前警員，據泰媒指，他去年因與毒品有關問題而遭解僱。



這次事件發生在東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）的一家托兒所。警方指，疑兇6日下午1時30分左右駕車前往該所托兒所，他硬闖進室內然後開火，也有用刀攻擊死傷者。槍手在案發後乘坐一部白色貨車逃去。

泰國政府一度發出通緝令，公布疑兇照片，發言人當時指，所有機構都已接到警報，採取行動去逮捕槍手。

泰國警方10月6日曾發布通緝Panya Kamrab的照片（CIB_thailand）

泰媒：槍手殺妻兒後自盡

泰國傳媒《新新聞報》、Coconuts之後報道指，相信兇手已經死亡，他在家裏殺死自己的孩子與妻子，然後用槍自殺。

報道又指，Panya Kamrab去年因與毒品有關的問題而遭解僱。

BREAKING: Thurs's mass shooter at a childcare centre in Nong Bua Lamphu which led to 32 deaths, many children, shot his wife & child before killing himself. Killer identified as former police officer, pol sergeant Panya Kamrab fired for drugs involvement. #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/DaIZce2kDX — Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 6, 2022

Prime Minister General Prayut Chan-ocha ordered a manhunt for the shooter who is still at run.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.#กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/RujWGuS5bn — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

事件中還有多名傷者，當地醫院呼籲民眾緊急捐血，以幫助救人。