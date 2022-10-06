克里米亞選美小姐拍片唱烏克蘭愛國歌曲　遭罰款4萬盧布

2022年克里米亞小姐瓦列娃（Olga Valeeva），因在一段影片內演唱烏克蘭愛國歌曲《紅莢蒾》（Chervona Kalyna），遭政府罰款4萬盧布。俄羅斯自2014年起吞併克里米亞，並在當地設立政府機關。



據俄媒10月3日報道，2022年克里米亞小姐瓦列娃因演唱烏克蘭愛國歌曲《紅莢蒾》，並將片段上載至個人社交媒體帳戶上，遭克里米亞政府罰款4萬俄羅斯盧布（約5200港元）。

瓦列娃辯護稱她並不了解這首歌與其他事的關聯，指自己唱這歌時沒有任何更深的意思。

克里米亞內政部一名發言人指，影片內「兩名女子唱着一首極端組織的戰歌」，又稱二人因涉嫌「從事非法行為，詆譭俄羅斯聯邦動用武裝部隊，以及公開展示違禁符號，遭到拘留」。據報兩人隨後被法院裁定有罪，瓦列娃因為有未成年子女而免於入獄，其友人則被判處10天拘禁。

瓦列娃演唱《紅莢蒾》片段：

"Миссис Крым - 2022" Ольга Валеева исполняет украинскую националистическую песню. Полиция напряглась и проводит проверку. pic.twitter.com/4obCYRA70e — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) October 2, 2022

《紅莢蒾》是一首烏克蘭愛國歌曲，全名為《哦，草地上的紅莢蒾（Oi u luzi chervona kalyna）》，歌詞呼籲烏克蘭人振作起來，「為我們光榮的烏克蘭加油」，在蘇聯時期一直被列為禁歌，在俄羅斯入侵烏克蘭期間再度風行。英國搖滾樂團Pink Floyd近日發表了 翻唱版本（連結）。

俄佔克里米亞政府領導人的顧問克留契柯夫（Oleg Kriuchkov，暫譯）評論指，「在克里米亞，沒有人會因為唱正常的烏克蘭歌曲而受到懲罰」，惟「這裏不允許有人唱民族主義的讚美詩。」

瓦列娃（Olga Valeeva）社交媒體相片：