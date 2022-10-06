諾貝爾文學獎得主埃爾諾擅長自傳體小說　助電影《孕辱》奪金獅獎

法國作家埃爾諾 （Annie Ernaux）10月6日成為新一屆諾貝爾文學獎得主。她擅長寫作自傳體小說，其中一部講述墮胎議題的代表作，被拍攝成電影《孕辱》（Happening），這部電影在2021年威尼斯影展獲得最高榮譽的「金獅獎」。



埃爾諾生於1940年，她在法國北部諾曼底（Normandy）的小鎮伊沃托（Yvetot）長大。她的父母在當地經營一間雜貨店兼咖啡店。她童年的生活條件不好，但她志向遠大，她的父母最終由無產階級變成中產階級。

她的成長經歷影響其文學生涯，在她的超過30部文學作品中，大部份都是自傳體，即建基於親身經歷的基礎上，再加入小說的寫作技巧。埃爾諾自稱是「自己的民族學者」（Ethnologist of herself），而非小說作家。

The 2022 #NobelPrize laureate in literature Annie Ernaux believes in the liberating force of writing. Her work is uncompromising and written in plain language, scraped clean. pic.twitter.com/la80uMiSa8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

她的首部作品是自傳體小說《清空》（Les Armoires vides），其他著作包括《一個女人的故事》（Une Femme）、《簡單的激情》（Passion simple）、《恥辱》（La Honte）等。

電影《情慾之愛》（Passion Simple，又譯情慾告白）、《孕辱》（Happening）都是改編自埃爾諾的作品。

其中講述墮胎議題的《孕辱》改編自埃爾諾的自傳體小說，《孕辱》在2021年威尼斯影展獲得最高榮譽的「金獅獎」。電影內容講述在1963年的法國，法律禁止墮胎，在大學修讀文學而且成績優異的女主角一夜情後意外懷孕。她受到身邊人的歧視，面臨前途盡毀的風險，因此希望墮胎。