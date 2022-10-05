諾貝爾化學獎︱美國科學家沙普利斯梅開二度　歷來第2人

2022年諾貝爾化學獎得主出爐，三名科學家折桂，其中81歲美國化學家沙普利斯（K. Barry Sharpless）是第二次奪得化學獎，為歷來第二人兩奪諾貝爾化學獎，也是史上第五人奪得兩個諾貝爾獎。



今年度的諾貝爾化學獎由美國化學家貝爾托齊（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥化學家梅爾達爾（Morten Meldal）及美國化學家沙普利斯獲得。

諾貝爾委員會2022年公布化學獎得主，左起為美國化學家貝爾托齊、丹麥化學家梅爾達爾及美國化學家沙普利斯（影片截圖）

沙普利斯是繼英國生物化學家桑格（Frederick Sanger）後，歷來第2位兩度獲得諾貝爾化學獎殊榮的科學家。

他也是史上第5位兩度獲得諾貝爾獎的個人，前4人除了桑格外，還有兩奪物理獎的美國科學家巴丁（John Bardeen）、奪過物理與化學獎的居禮夫人（Marie Curie）及奪過化學獎與和平獎的美國科學家波林（Linus Pauling）。

這次也是諾貝爾委員會自1981年以來，再度把諾貝爾獎頒給曾獲得獎項的人或機構，距今逾40年。1981年，聯合國難民署第二次贏下諾貝爾和平獎。

沙普利斯上一次奪得諾貝爾化學獎是在2001年，他憑着開發新的氧化催化反應，研究「催化性的不對稱合成」，與美國科學家諾爾斯（William S. Knowles）、日本科學家野依良治共同獲得諾貝爾化學獎。