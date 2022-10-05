諾貝爾獎｜讓化學合成如「點擊」般那麼快　三名科學家折桂

2022年諾貝爾化學獎的得主出爐，分別由美國化學家貝爾托齊（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥化學家梅爾達爾（Morten Meldal）及美國化學家沙普利斯（K. Barry Sharpless）獲得。以表揚他們發明並讓「點擊化學」發揚光大，把化學合成提升至新境界。



把各種不同的分子單元連結起來，需要一系列的化學作用。化學家長久以來都希望建構愈來愈複雜的分子，不論是用在藥物、建材還是單純的興趣。但這些結構要建築起來往往非常耗時，且生產成本非常高。

為解決這個問題，沙普利斯給出了答案，他提出「點擊化學」（Click Chemistry）這理念。一如其名，只要透過簡單的化學反應，就能把分子連結起來。但要做到這一點需要特殊的化學材料，梅爾達爾及沙普利斯分別找到了實現「點擊」的關鍵，利用銅作催化的疊氮化物-炔烴環加成反應（CuAAC）。

貝爾托齊更是找到了在細胞表面上，同樣存在可以造成點擊反應的生物分子——聚醣。貝爾托齊開發出在活體內起作用的點擊反應，而不會破壞細胞的正常化學反應。

這個發現是革命性的，它為分子生物學舖平了新的道路，把化學合成提升至新境界。這種點擊化學已廣泛應用在各種藥物開發，如癌症標靶藥、物質科學、納米應用、DNA改造工程等各式領域中。

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以下為各獎項結果公布的時間表：



- 文學獎 – 香港時間10月6日晚上7時

- 和平獎 – 香港時間10月7日下午5時

- 經濟學獎 – 香港時間10月10日下午5時45分

2022年諾貝爾獎的獎金為1000萬瑞典克朗 （約708萬港元）。

2021年諾貝爾化學獎得獎者是德國科學家利斯特（Benjamin List），與在英國出生的美國學者麥克米倫（David W.C. MacMillan），以表揚他們發明「第三種催化劑」，只含碳、氫、硫和其他非金屬元素的有機催化劑，為分子工程舖上一條新的大道。

2020年諾貝爾化學獎得獎者是法國科學家卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier），及美國科學家杜德納（Jennifer Doudna），以表揚他們發明的「CRISPR / Cas9」基因剪刀，成就基因工程。