泰國槍擊案升至38死　疑兇硬闖托兒所　目擊者：職員鎖門也阻不了

泰國東北部10月6日有一間托兒所發生大規模槍擊案，槍手逃離現場後，殺死妻兒後自盡。事件中有至少38人死亡，包括24名幼童，另有至少10人受傷。外媒引述有目擊者稱，托兒所職員當時鎖門希望阻止槍手進入室內，但槍手開槍破門而入。目擊者又指有老師死去時，懷內正抱着一名孩子。



事件發生於泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu），疑兇為34歲前警員班雅（Panya Kamrab），行兇動機仍然未明。

《每日郵報》報道，有目擊者向泰國的電視台講述現場情況，指當時職員看到有一名男子持槍行過來，鎖門試圖阻止槍手進入托兒所，惜阻擋不了，「我以為他不會殺孩子，但他直接開槍破門，闖進去了。」

據英媒報道，疑兇在闖入前已向4、5名職員開槍，一名懷孕8個月的老師也在事件中死亡。

疑兇犯案時使用多種武器，包括手槍、霰彈槍與刀，警方稱疑兇主要使用一支9mm手槍，為他自行購買。

泰國警方10月6日曾發布通緝Panya Kamrab的照片（CIB_thailand）

疑兇班雅在托兒所內行兇後，他之後逃離現場，據泰媒PBS報道，他在逃走期間還向路人隨意開槍，期間造成9人死亡。據報疑兇駕車返回家中，在警方追捕下，他殺死妻兒後再用槍自殺。

報道引述警方認為，疑兇班雅這次犯案明顯是受到藥物影響，班雅2021年因毒品問題而被警方解僱。

據《太陽報》指，槍手闖入托兒所時，入面的兒童正在午睡，在事件中幼童大多為2至3歲，死者也包括老師及警員。

事發後托兒所的房間內滿地是幼童遺體，據PBS報道，震驚的父母到場後悲傷痛哭。網上影片也顯示，受害者家屬抵達托兒所後相擁哭泣。

Some reports said there were up to 30 victims but that is still unconfirmed by the police.



The families of the victims have arrived at the site.#กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/DQ1TDAWsox — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 6, 2022

據警方稱，事件中也有至少10名傷者，當中6人嚴重受傷。當地醫院及警方呼籲民眾緊急捐血，協助救人。