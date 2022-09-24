普京簽署法案：嚴懲主動投降與逃兵　避役者最高刑罰入獄10年

央視9月24日根據俄羅斯法律門戶網站公布的資料報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）24日簽署包括對於戰中自願投降、逃兵以及不響應徵兵令者，處以最高10年的監禁。



法案亦涉及對在俄羅斯軍隊服役的外國人簡化入籍手續等一系列與局部動員相關的法律。

《莫斯科時報》24日稱，這法律變更首次將「動員、戒嚴和戰時」的概念引入俄羅斯刑法典。

根據法律，自願投降最高可判處15年監禁。根據國家杜馬網站上公布的法案，初犯者「如為了獲釋採取措施，返回單位或其所服務的場所，在被拘禁期間未干犯其他罪行，可免於承擔刑事責任。」

在動員期間或戰時開小差，最高刑罰為入獄10年，而出於良心拒服兵役者（conscientious objectors）將面臨最高刑罰為入獄3年。

法律還規定，對戰時和動員期間進行搶劫者，處以最多15年的監禁。

法案由國會各黨派議員7月提出，本週迅速在俄羅斯國會兩院獲得通過。

該報稱，許多觀察家將其迅速在國會通過，視為普京宣布局部動員的先兆。

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央視24日也根據這網站公布的資料報道，普京24日簽署法律，批准俄羅斯與白羅斯兩國政府2021年10月20日簽署的將白羅斯境內巴拉諾維奇和維列伊卡的兩個俄羅斯軍事基地的使用期延長25年的協議。

據報道，俄方在巴拉諾維奇部署「伏爾加」雷達，可以監視美國位於歐洲的反導系統和北約潛艇在北大西洋和挪威海域的活動。俄方在維列伊卡的電台可以為俄海軍總部和位於大西洋、印度洋、太平洋的核潛艇提供超長波通信服務，並為俄其他部隊提供電子情報等。這兩個基地的使用期於2021年6月7日到期，俄白兩國國防和外交部門從2021年2月開始就延長使用期進行了談判。