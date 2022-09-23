媒體指俄羅斯動員掀出逃潮　克宮稱誇大　航班追蹤網「見亮點」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）9月21日宣布「局部動員」俄羅斯兵力，徵召預備役軍人到烏克蘭參與軍事行動。



之後有媒體報道稱，前往外國的機票價格飆升並火速售罄，有人因為不想入伍，縱有不捨，都只能暫時離開正在懷孕的妻子。政府22日稱，有關國民因不想入伍而紛紛逃出國的報道被誇大。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日對記者說：「一些有關機場變得繁忙之類的資訊是被誇大的。」他指：「大量與這情況有關的虛假訊息已出現。」

佩斯科夫表示，民眾應非常小心地處理這些訊息，以免成為虛假訊息的受害者。

烏克蘭局勢：俄軍在烏克蘭控制的盧甘斯克於23日舉行公投，要求選民決定是否讓該區成為俄羅斯的一部份。圖為2022年9月22日，一部軍車駛在盧甘斯克街道上，它的上方有一片大型廣告牌，寫有「與俄羅斯永遠在一起，9月27日」的字樣。除了盧甘斯克，頓涅茨克、赫爾松及紥波羅熱都舉行入俄公投。（ AP）

俄羅斯政府的說法與傳媒的報道內容有出入。俄媒稱，在俄羅斯可能會「局部動員」的消息傳出後，「如何離開俄羅斯」（How to leave Russia）在20日晚成為Google的熱門搜尋關鍵詞。在普京21日正式公布頒動員令後，從俄羅斯前往多地的機票價格急升或售罄。

航班追蹤網站Flightradar24於22日在Facebook發布影片，顯示當日從俄羅斯莫斯科和聖彼得堡（St. Petersburg）出發航班的離境紀錄，從影片中可見，當日有大量航班起飛。

有預備役軍人因為不想參與戰爭，無奈暫別正在懷孕的妻子，很有可能錯過兒女出生的一刻。《衛報》22日稱，29歲的俄羅斯預備役公民奧列格（Oleg）收到徵兵文件後，立即決定離國。他購買前往俄羅斯南部城市奧倫堡（Orenburg）的機票，當地鄰近哈薩克。他22日抵達奧倫堡機場，準備開車離國。

他的妻子下週分娩，但他不得不這麼做，而且不知道什麼時候才能回國。他說：「我將錯過我生命中最重要的一天。但我絕對不會讓普京在一場我不想參與的戰爭中，將我變成殺手。」

土耳其航空公司：圖為2022年9月21日，土耳其航空公司網站的截圖，顯示由俄羅斯莫斯科前往土耳其伊斯坦堡的機票已售罄。（土耳其航空公司網站）

媒體報道俄羅斯民眾爭相湧往鄰近國家，一些政府對此感到擔憂，計劃限制俄羅斯人入境。英媒22日稱，在俄羅斯頒佈動員令後，芬蘭東部邊境與俄羅斯接壤地區的交通變得繁忙。報道引述一名邊境官員指，22日下午約1時15分，芬蘭瓦利馬（Vaalimaa）邊境的3條車道都出現車龍，每條車龍長達300至400米。

芬蘭邊防衛隊國際事務負責人皮特凱尼蒂（Matti Pitkaniitty）表示，21日有4,824名俄羅斯人經芬蘭東部邊境抵達芬蘭，比一週前的3,133人多。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）22日說，政府正評估旅客入境芬蘭所帶來的風險，並正考慮大幅減少批准俄羅斯人過境。