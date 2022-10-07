泰國總理巴育聲望跌　傳執政黨栽培前警察總長接班

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）雖然挺過「任期危機」，得以留任，但他的民意支持率已大跌，執政黨公民力量黨坦承來屆大選未必力推巴育為唯一總理候選人，據傳該黨已着手栽培前國家警察總長差貼（Chakthip Chaijinda）為巴育的接班人。



泰媒報道，62歲的差貼今年5月原本準備參選曼谷市長，但突然退出選戰。當時有報道稱公民力量黨（Palang Pracharat Party）黨魁兼副總理巴維（Prawit Wongsuwan）對差貼有「更重要」的安排。

公民力量黨總幹事素察本週回答記者詢問時說，該黨正在考慮是否在下屆大選提名三名總理候選人。泰國選舉法允許一個政黨最多提名三人，公民力量黨在2019年大選僅提名巴育為唯一總理候選人。

巴育在10月4日拒絕就差貼被公民力量黨相中為總理候選人的傳言置評，他堅稱沒有計劃委任接班人。

巴育剛度過一場執政危機。憲法法院在9月30日裁定巴育的總理任期應從2017年4月6日現行憲法開始實行算起，巴育理論上可留任至2025年，但前提是他所領導的聯盟必須贏得預計於明年上半年舉行的下屆大選。

圖為2022年8月16日泰國總理巴育在曼谷的總理府向記者發表講話。（AP）

即便巴育再當選總理 也無法完成四年任期

即便巴育再度當選總理，他也無法完成四年的總理任期，到了2025年執政聯盟必須另擇人選接棒。分析員因此認為，在公民力量黨眼中，巴育可能已經成為不是十分合意的候選人。

自2019年8月以來，巴育已五次面臨政治難關。民調顯示，目前他的聲望已跌入低谷。

泰國國立管理發展學院近日訪問了2500人，窺探誰是選民心中的最佳總理人選，結果巴育僅獲10.5％的支持票，排名第四；公民力量黨的支持率也只有5.5％左右。

巴育已在10月3日複職，接下來他的內閣可能進行改組，因為公民力量黨部分黨員正在爭取由黨魁巴維接管內政部，執政聯盟成員黨民主黨也希望改組內閣，填補該黨副黨魁尼豐本月初辭任內政部副部長後留下的空缺。

本文獲《聯合早報》授權轉載

