泰國托兒所慘案｜泰國擁槍不難同類案不罕見　執法人員涉案非首次

泰國東北部10月6日有一間托兒所發生大規模槍擊案，槍手逃離現場後，殺死妻兒後自盡。事件令人回想起，泰國2020年2月8日有軍人在呵叻市區的Terminal 21購物中心持槍濫殺平民和軍警，兩者共同點，都是執法人員涉案。

托爬所槍擊案至少38人死亡，包括24名幼童，另有至少10人受傷。《每日郵報》報道，有目擊者向泰國的電視台講述現場情況，指當時職員看到有一名男子持槍行過來，鎖門試圖阻止槍手進入托兒所，惜阻擋不了，「我以為他不會殺孩子，但他直接開槍破門，闖進去了。」

據英媒報道，疑兇在闖入前已向4、5名職員開槍，一名懷孕8個月的老師也在事件中死亡。

事件發生於泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu），疑兇為34歲前警員班雅（Panya Kamrab），行兇動機仍然未明。

疑兇班雅在托兒所內行兇後，他之後逃離現場，據泰媒PBS報道，他在逃走期間還向路人隨意開槍，期間造成9人死亡。據報疑兇駕車返回家中，在警方追捕下，他殺死妻兒後再用槍自殺。

泰國槍擊事件並不罕見，以往發生類似案件時，亦內並沒引起恐慌情緒，或是媒體廣泛報道。

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托兒所槍擊案令不少人回想起2020年的類似的一宗案，泰國軍人乍甲潘（Jakrapanth Thomma）於2020年2月9日在泰國東北部呵叻府（Korat）軍營射殺長官和同袍後，偷軍車逃出軍營，沿路射殺平民並逃進Terminal 21購物中心。警方將其擊斃。最終包括槍手在內27人死亡，另有57人受傷。

台媒2月9日稱，其實槍擊事件在泰國並不少見。泰國過去亦曾發生槍擊事件，例如2018年10月在曼谷水門市場附近有幫派火拼，造成2名遊客死亡；2019年6月在曼谷有的士司機為了爭地盤火拼，造成2人死亡。

在泰國年滿20歲且有合適理由就能取得合法持有槍枝的牌照。對於有門路的人來來說，在泰國取得槍枝並不難。

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槍擊案在泰國不罕見，且此案又發生在離曼谷逾3小時車程以外的呵叻府，因此雖然泰國媒體自8日晚上報道緊貼事態發展，但多數泰國媒體報道或是泰國人並沒有產生恐慌情緒，只是着重在死傷人數。

有泰國人表示，槍擊事件經常有，只是這次比較嚴重，既然兇手已經被包圍在百貨公司內，就沒什麼好緊張。

有人質疑軍隊的管理問題，曾經自願入伍當兵的國人Tin看新聞發現槍手持有好幾種槍枝，甚至有上百發子彈，他質疑為何槍手可以輕易將大批軍火帶出營區，甚至還能駕車迅速衝出營區。