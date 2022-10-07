泰國托兒所38死槍擊案︱男童頭中2槍倖存搶救中　母親到場嚇暈

泰國東北部一間托兒所10月6日發生大規模槍擊案，槍手闖入殺害多人，事件中有至少38人死亡，包括起碼22名幼童，另有多人受傷。一名男童Sumaee頭中兩槍、頭部又遭疑兇用刀刺傷，目前仍在醫院搶救，他的母親憶述抵達托兒所時，現場血跡斑斑，她嚇至暈倒。



綜合英國天空新聞（Sky News）、泰媒Thaiger在7日報道，Sumaee年僅3歲，醫護人員從他頭部取出兩粒子彈，據母親Joy講述，Sumaee遭疑兇刺傷頭部，還中了兩槍，她一邊哭泣一邊展示兒子的照片，Joy說道「我在救護車上抱着他的腿，試着告訴他要堅強。」

堅強的Sumaee目前仍在深切治療部，Joy稱她在醫院一邊等候，一邊不斷回想起出事前與兒子的對話，Sumaee當天吵鬧着不想去托兒所，Joy沒有答應、告訴孩子一定要去，沒想到最後會發生了不幸的事。

Joy又憶述稱，當她趕到托兒所，看到現場滿地屍體、血跡斑斑，可怕的場面令她一度當場暈倒，至後來她丈夫看到救援人員把Sumaee抬上救護車，兩夫婦心中才出現希望。

據泰媒Thaiger報道，在這次事件中有三名孩子倖存，除了正在接受治療的Sumaee外，另有一名毫髮無傷的女童，以及一名受傷的3歲男童米克（Mick）。

米克當時不在托兒所內，但在疑兇班雅（Panya Kamrab）行兇後駕車逃離托兒所時，他的貨車撞上了米克家人當時駕駛的電單車，造成米克的母親身亡，疑兇更下車刺傷米克與其祖母，兩人均已送醫救治。

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