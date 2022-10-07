泰國托兒所38死槍擊案｜唯一無事女童曝光　疑受巨大衝擊呆滯不語

泰國托兒所隨機槍擊案至今已造成38人死亡、10人受傷，多數死者為2歲至5歲的幼童，兇手的殘暴行徑震驚全球。



而當時托兒所內一共有25名幼童，有22人慘遭兇手殺害而亡，2人受傷仍在搶救中，只有1名女童毫髮無傷，順利躲過屠殺。

然而內心受到巨大創傷的她事發後卻不發一語，只是呆滯地瞪著大大的雙眼，讓祖母心疼不已（點擊放大瀏覽）：

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根據《日本新聞網》報道，34歲的嫌犯原是警察，但因吸毒遭停職，而他6日當天參加了一場有關於指控自己吸毒的法庭聽證會，結束後憤而衝進托兒所，並拿出預藏的槍枝與刀械，隨機攻擊在場師生。犯案後他更返回家中殺害妻兒，隨後自盡。

這場隨機攻擊案一共造成38死10傷，事件發生後，第一時間趕往現場的救難隊更悲痛表示，托兒所內滿地童屍，令人心痛不已。

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而在此次槍擊案中，托兒所內唯一「毫髮無傷」，並躲過兇手攻擊的女童，卻也因受到巨大衝擊，眼神呆滯。

女童的祖母表示：「她（孫女）說自己什麼都沒看到，也沒聽到槍聲，但是從托兒所回來後，就沉默不語，幾乎不說話，跟以前開朗的樣子簡直判若兩人。一開始接到孫女時，只覺得放下心中的大石頭，但是一想到其他的孩子全都遭到殺害，就心痛不已。」

從採訪畫面更可以看到，女童雖然在祖母懷裡，但是一句話也不說，眼神呆滯，並不斷地咬手指，明顯受到巨大衝擊。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】