克里米亞大橋爆炸｜小小半島戰略價值大　俄羅斯烏克蘭必爭之地

從過去大半年烏克蘭及俄羅斯交手的過程中，可見烏克蘭澤連斯基政府堅持要將頓巴斯（包括頓涅茨克及盧甘斯克州），還有克里米亞半島收回，俄羅斯已視克里米亞（Crimea）為俄羅斯聯邦的一部份，亦絕不相讓。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在10月1日宣布烏軍已收復東部頓巴頓涅茨克（Donetsk）戰略重鎮利曼市（Lyman）。他當時稱一週內將從俄羅斯軍隊手中收復更多領土，當中包括2014年被俄羅斯吞併的克里米亞（Crimea）。

澤連斯基政府不放棄的克里米亞，也就是克里米亞半島（Crimean Peninsula），它是2022年俄烏戰爭熱點之一。這小小半島甚具戰略價值，並在俄軍入侵烏克蘭從南部進攻方面發揮重要作用。

克里米亞小歷史：

俄國凱瑟琳大帝18世紀兼併克里米亞，1944年史太林時代，俄國野蠻地驅逐原本居於克里米亞的韃靼人，他們一直要等到蘇聯1991年瓦解後才陸續回到家鄉。現時克里米亞韃靼人佔整體人口12%。

克里米亞另一個最為外界熟悉的國際大事，是1945年召開的雅爾塔會議（Yalta Conference）正是在地舉行。當時前蘇聯領袖史太林、美國總統羅斯福及英國首相邱吉爾在此簽訂分裂歐洲的密約。

圖為由俄羅斯興建、連接克里米亞半島與俄羅斯大陸的克里米亞大橋，又稱刻赤大橋。（Getty Images）

地理位置：伸入黑海

克里米亞半島位處黑海，看起來已儼如一座島嶼，僅在北部有一片狹窄的土地與烏克蘭連結，其東岸土地與俄羅斯領土幾乎相接。

克里米亞位於黑海中部，對掌控黑海有決定性作用，因此成為兵家必爭之地。俄羅斯試過多次為它動武，與奧斯曼土耳其帝國發生過數次戰爭。最終在18世紀才做得到。

克里米亞南岸塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）是俄羅斯黑海艦隊基地，數以千計艦隊海軍士兵駐紮在此。

烏克蘭局勢：2008年9月11日，俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）停泊在塞瓦斯托波爾（Sevastopol）港口。俄羅斯國防部2022年4月14日證實，該艦在黑海沉沒。（AP）

它怎成為烏一部份

前蘇聯領袖赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）1954年將克里米亞半島劃分給他的母國烏克蘭，使克里米亞成為烏克蘭一部份。1991年蘇聯瓦解，克魯曉夫此舉為日後爭議埋下伏線。烏克蘭獨立後，克里米亞納入烏，然而在當地200萬人口中，近60%認為自己是俄羅斯人。