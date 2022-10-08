克里米亞大橋爆炸起火　烏克蘭承認施襲　俄羅斯稱由汽車炸彈引起

俄媒10月8日稱，克里米亞大橋（Kerch bridge）上有運油列車的燃料缸起火。俄羅斯國家反恐委員會指出，一枚汽車炸彈爆炸，導致7列前往克里米亞半島方向的鐵路罐車起火。烏克蘭承認施襲。



俄羅斯國家反恐委員會稱，事發於8日上午6時07分，克里米亞大橋上有一枚汽車炸彈爆炸，導致列車起火。

烏總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）承認烏克蘭對克里米亞大橋的襲擊負責。

波多利亞克在Twitter上寫道：「克里米亞，橋樑，已經開始。所有非法的東西都應該被摧毀，所有被盜的東西都必須歸還烏克蘭，所有被俄羅斯佔領的東西都應該被摧毀。

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

克里米亞領導人阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）表示，將在滅火以及查明大橋損壞程度後，才能確定恢復交通的時間。

此前鐵路公司稱，貨物列車尾部份的油罐車在克里米亞大橋的一個路段起火。機車連同部分車廂被運到刻赤站，火災沒有造成工作人員傷亡，救援工作正在進行中。

公司證實，克里米亞大橋上的火車交通已暫停。

俄衛網稱，公路橋兩個地方出現部份崩塌。大橋陸地部分上方的拱門未受損。

奧列格在自己的Telegram頻道中寫道：「初步消息：一輛裝有燃料的油罐車在橋上起火。通航拱梁未受損。現在談論原因和後果還為時過早。正在進行滅火工作。」

英媒8日引述烏媒稱，克里米亞大橋當日上午約6時發生爆炸。新聞網站The Spectator Index於8日在Twitter表示，俄羅斯說，克里米亞大橋的爆炸是由車輛爆炸造成。