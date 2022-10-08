克里米亞大橋爆炸｜影片定格恐怖一刻：怪獸火焰瞬間吞噬前方汽車

連接俄羅斯與克里米亞半島的運輸要道，克里米亞大橋在當地時間10月8日清晨發生大爆炸。有閉路電視正好拍攝到爆炸的一刻，威力非常猛烈。



↓↓爆炸發生在22秒左右

從閉路影片中所見，一切看似平靜的橋突然出現強大的閃光，然後巨大的火炎出現，吞噬了遠處的汽車。一架原在橋右方，正準備爬頭貨車的私家車，在爆炸後亦緊急停車。在第一次爆炸後，鏡頭亦在兩秒後激烈震動，顯示第二次爆炸出現，火花、濃煙、碎片四散。

Even closer images of the Crimean Bridge, fire seems to have burnt itself out. pic.twitter.com/AdO3yabZjh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022

據在網上最新的影片顯示，火炎似乎已經完全熄滅。列車橋上留下燒焦的圖欄和車卡，下方的車路因強烈爆炸，部分路面直接斷裂倒塌，跌到海中。

據目擊者表示，強烈的爆炸聲數公里外都能聽見。