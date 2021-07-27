丹麥女王｜81歲叛逆Slash族元老？親民老頑童受國民愛戴的5大原因

這個世界上，並不是只有英女王，好嗎？這次要來帶大家認識的，是丹麥女王瑪格麗特二世Margrethe II of Denmark，以爽朗的笑容（對，就是大笑的那種）、簡樸的生活、親民的作風而廣受國民愛戴，同時，她的斜槓「藝術家」人生也是精采到不行，高齡81歲的她，活得叛逆又討人喜愛，看完你也會愛上她的生活態度。



【丹麥女王圖輯】瑪格麗特二世雖然身份顯赫，但為人毫無架子，閒時還愛自提菜籃到市場買食材煮飯給家人享用~（點圖細看）▼▼▼

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學霸女王就是她

如果你的人生從出生那刻就為你規劃好了，你會乖乖地照著計劃走，還是闖出一條新的道路呢？對於俏皮，很認真做自己的丹麥女王來說，處理國政重要，但是做自己想做的事情更重要。從學生時期就對藝術、歷史、哲學非常有興趣的她，不僅曾赴英國劍橋修習考古學與國際法，還到巴黎索邦大學及倫敦政經學院進修，更是精通6國語言，讓她被大家認為是歐洲近代君主中，最聰明的一個。

處理國政還是斜槓藝術家

擁有傲人的學歷還不打緊，丹麥女王的藝術天份也是有目共睹，除了在歐洲各地開過個人畫展之外，還為丹麥版的《魔戒》畫過精裝版小說的插畫，細膩又帶點中古時期的畫風，辨識度非常高！最厲害的就是，她更受邀為丹麥皇家芭蕾舞團設計舞衣！樣樣精通的丹麥女王，也沒因此變得自滿，甚至常被媒體拍到她穿著輕便地坐在公園寫生，相當愜意。

皇室表情包始祖

不同於其他皇室成員有著滿滿的偶像包袱，丹麥女王可以說是表情包始祖，別人禮貌微笑的時候，她放聲大笑，不小心搞砸事情，就索性撇嘴做鬼臉，身上完全沒有老人的滄桑或是老態，永遠活力滿滿，頑皮的她，總能逗得表姊英女王笑呵呵。喔對！在網路上還有丹麥女王與遠房表姊英女王的看比賽對比圖，激動又投入的模樣，真的很難讓人相信，她出身於講究禮儀、不能彰顯過多情緒的皇室呀！

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女王的興趣很親民

丹麥女王自上任後，就一直維持親切、簡樸的親民作風，她還特別喜歡拎著菜籃去逛市場，被問及去菜市場做什麼？她開心地回說：「回家做飯給家人吃呀！」，而她當街吃東西、喝飲料的模樣，人民早就見怪不怪，閒來沒事，她就會出門去看看展覽、窩在房裡畫畫，經營自己、保持年輕。

標籤是別人貼的，人生是你自己的

丹麥女王被不少人暱稱是「最皮女王」，喜歡穿花花的衣服表達自己的時尚態度，把握當下去挑戰各種不同的事情，在她的身上，你可以感受到，身分只是外界給你的標籤，人生很長，你可以去挑戰很多不同的事情，人生也很短，要活出自己的態度和精彩。

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