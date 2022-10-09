俄烏戰爭：東部重鎮陷入激戰　札波羅熱受襲死傷眾多核電廠斷電

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）10月8日表示，俄軍正試圖攻佔東部城鎮巴赫穆特（Bakhmut，舊稱Artemivsk）鄰近地區，戰鬥非常激烈。



據烏克蘭武裝部隊總參謀部報告，俄軍正在巴赫穆特及阿夫季夫卡（Avdiivka）前線定期進行攻擊行動。

澤連斯基表示，烏軍在巴赫穆特「正堅守陣地」，惟戰況「非常、非常艱難、非常艱苦」。他在文中亦指烏克蘭正積極謀求西方盟國提供更多防空武器，並提醒俄佔地區的居民小心地雷威脅。

戰略重鎮巴赫穆特位處頓涅茨克州（Donetsk Oblast）東北部，是連接東部頓巴斯（Donbas）地區的主要通道。俄軍現時並未完全控制這一帶。縱然烏軍近日已收復東部及南部數千平方公里土地，但若在此地戰況受阻，烏方擔心將減緩收復進度。

巴赫穆特位置：

另一方面，在克里米亞大橋爆炸後，扎波羅熱市（Zaporizhzhia）深夜遭到導彈攻擊。事件中最少12死49傷。烏克蘭官員稱，有最少12枚俄羅斯導彈襲擊當地，一幢樓高9層的大廈以及5幢民房被炸毀，另有多幢建築物受損。官員早前稱，連串襲擊中有17人死亡，其後下調至12人，包括6名兒童，此外不少人仍被埋，死亡人數或繼續增加。

另一方面，聯合國原子能機構（IAEA）稱，由於當地再度遭受炮火，扎波羅熱核電廠現在僅依賴柴油發電機供電。機構稱在8日晚早上1時，廠房最後一條電纜中斷，但廠內冷卻工作及其他安全能功必須持續，目前只能使用後備電源。工程人員正在搶修電纜，還有發電機。每一個發電機都有足夠10天使用的燃料。

倘若冷卻系統無法使用，這可能導致反應堆不受控的加溫、溶毀，亦可能導致火災，造成的泄漏可能導致輻射擴散。由於扎波羅熱的地理位置，它發生核外泄可能擴散到歐洲大陸各地。