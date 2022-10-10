諾貝爾經濟學獎｜美3學者研金融危機獲獎　包括儲局前主席伯南克

2022年諾貝爾經濟學獎在10月10日揭盅。美國聯儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）、美國金融協會前主席戴蒙德（Douglas Diamond）及美國學者迪布維格（Philip Dybvig）分享殊榮，表揚他們在研究金融危機方面的貢獻。



評審此獎項表摻3人對銀行與金融危機的研究，在近年經濟問題發生之前，就已先觀察到銀行業相關危機問題。其中兩位學者，曾一同開發戴蒙德・迪布維格模型，以博弈論為基礎，分析銀行擠提行為。

評審在新聞稿指出：「他們研究中的一個重要發現是，為什麼避免銀行倒閉至關重要。」

現代銀行業研究，闡明我們為什麼有銀行、如何使它們在危機中不那麼脆弱，以及銀行倒閉如何加劇金融危機。評審指出，他們三人在80年代的研究，為這些東西奠下基礎。

評審也指出，他們的分析在規範金融市場以及應對金融危機方面具有重要的實際意義。

美國聯儲局前主席伯南克。（AP）

相對於另外兩名得獎者，伯南克較為我們所熟悉。他是美國猶太裔經濟學家，2006年2月至2014年1月擔任聯儲局主席。2015年4月，他成為太平洋投資管理公司（PIMCO）顧問。伯南克後來前往美國知名智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）履職。

伯南克擔任聯儲局主席期間，美國因為有158年歷史的投行雷曼兄弟因為官方拒絕拯救而聲請破產，在2008年9月中觸發百年一遇的「金融海嘯」。伯南克為阻止美國經濟再陷衰退，推出兩輪量化寬鬆（Quantitative easing，QE），以大印銀紙的方式救市。伯南克因此被稱為「QE之父」，亦被稱為「直升機伯南克（Helicopter Ben）」。

在此之前，伯南克1985年至2002年期間任職美國普林斯頓大學經濟學教授，就不同的經濟和貨幣議題發表專題文章，撰寫多本學術書籍以及兩本教科書。他獲頒美國哈佛大學學士學位，亦獲美國麻省理工學院頒授哲學博士學位。

2022年諾貝爾經濟學獎2022年10月10日揭盅。美國聯儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）、美國金融協會前主席戴蒙德（Douglas Diamond）及美國學者迪布維格（Philip Dybvig）分享殊榮，評審表揚他們在研究金融危機方面的貢獻。（AP）

戴蒙德畢業於芝加哥大學商學院。他專門研究金融中介、金融危機和流動性。他是美國金融協會的前主席。他還是西方金融協會、美國藝術與科學學院、美國金融協會的會員。他也是戴蒙德・迪布維格模型的提出者之一。

戴蒙德是芝加哥大學商學院的「傑出訪問教授」（Distinguished Visiting Professor）。

諾貝爾獎：圖為2020年12月8日，一枚諾貝爾獎牌在美國紐約展示。（AP）

諾貝爾獎由發明家阿爾弗雷德．諾貝爾（Alfred Nobel）創辦，1901年開始頒發。1866年，諾貝爾因為發明炸藥致富。1895年，他訂立遺囑，名下當時價值3,150萬瑞典克朗、相當於如今約22億瑞典克朗的遺產，大部份用來設立基金，透過投資作為諾貝爾獎的獎金。

諾貝爾經濟學獎本非屬於阿爾弗雷德．諾貝爾遺囑中提到的5大領域獎項，而是瑞典中央銀行1968年為紀念他而增設，1969年首次頒發。這個獎項的理念是為表揚經濟學領域傑出研究者。它是公認的經濟學最高獎項，地位與另外5個諾貝爾獎相同。

2022年諾貝爾獎的獎金為1000萬瑞典克朗 （約708萬港元）。