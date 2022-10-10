馬來西亞首相：大選60天內舉行　12月9日或之前開鑼

馬來西亞首相經元首阿卜杜拉（Tengku Abdullah）御准後，10月10日解散國會，該國將舉行大選。他在全國性電視講話中稱，此舉是為讓指責政府合法性的聲音劃上句號。



伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）稱，舉行新選舉是避免政治不穩定和建立穩定和受人尊敬的政府的最佳方式。

他10日在元首的許可下提前解散該國國會，同日宣布，根據憲法，議會大選將在60天內舉行；這意味着選舉在12月9日或之前舉行。

馬來西亞國家王宮公布，國家元首對於國家當下政治發展很失望，但也別無選擇，只能同意首相提出的要求，還政於民，以選出一個穩定的政府。

國家王宮總管阿末法迪公布，伊斯梅爾9日到國家王宮覲見元首，以就首相有意在10日解散國會尋求元首的意見。元首分析首相的請求後，御准有關請求。

這只是歷史上第二次在聯邦預算通過之前解散國會。第一次發生這種情況是在1999 年，當時時任首相是馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）。

《星洲日報》報道，阿末法迪10日在文告中說，國家元首希望選舉委員會能將季候風納入考慮範圍，儘快舉行大選。

為免選舉遇上馬來西亞半島東海岸以及沙巴和砂拉越的季風季節，選舉可能在9前之前便舉行——2021年季風季節發生嚴重洪災，它被稱為至少10年來嚴重的其中一次。