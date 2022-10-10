基輔等地被炸｜俄羅斯：打擊目標已達成　澤連斯基街上拍片譴責

俄控的烏克蘭克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋，Kerch Bridge）10月8日發生爆炸。事發後2天，烏克蘭多地發生爆炸。俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）稱，俄軍打擊目標已達成，所有目標設施都被擊中。



烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）稱，俄軍已向烏克蘭發射了75枚導彈，其中41枚被攔截摧毀。除基輔（Kyiv，中北部）以外，包括哈爾科夫（Kharkiv，東北部）、敖德薩（Odessa、南部）、第聶伯羅（Dnipro，中南部）、赫梅利尼茨基（Khmelnitskiy，西部）、日托米爾（Zhitomir，西北部）、利沃夫（Lviv，西部最大城市）等多個地區當天均傳出爆炸聲，敖德薩已啟動防空系統。

其他受襲城市還包括：克里維里克（Krivoy Rog，東部）、科諾托普（Konotop，北部）及捷爾諾波爾（Ternopil，西部）

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俄衛網引述普京10日在俄羅斯聯邦安全會議開會時稱，俄軍在10日早上對烏克蘭的能源、軍事指揮和通訊設施進行遠距離打擊。

他稱針對烏克蘭基礎設施的一系列導彈襲擊是對基輔長期進行恐怖活動的回應，包括但不限於8日對克里米亞大橋的襲擊。

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美聯社等多家外媒報道，烏克蘭首都基輔當天疑遭俄羅軍隊的一系列導彈襲擊，基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）證實市中心舍甫琴科區（Shevchenkivskyi，暫譯）發生多次爆炸，該區佔據基輔市中心的大片地區，包括歷史悠久的老城區和幾個政府辦公室。

烏克蘭內政部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）當天在社交媒體上發文稱，一枚導彈落在基輔弗拉基米爾大街的一座雕像旁。俄新社稱，烏克蘭國家安全局辦公室就位於弗拉基米爾大街上，而且總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的辦公室也位於附近。

澤連斯基站在街上自拍的影片其後在Twitter流傳，據稱該處在烏克蘭首都基輔較早時受襲的地點附近。他稱俄羅斯有兩個目標，就是烏克能的能源設訑施及民眾。他呼籲人們今日留在庇護所暫避。