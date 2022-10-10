烏克蘭基輔遇襲震爆市中心高樓玻璃　三星辦公室與德國使館受波及

撰文：成依華
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俄烏戰爭持續，局勢且進一步升級，烏克蘭首都基輔等11個城市在10月10日遭受導彈攻擊，其中有一棟位於基輔市中心的高樓遭到波及，多層玻璃窗碎裂，現場煙霧瀰漫。據韓媒與德媒分別指，三星駐基輔辦公室與德國駐烏克蘭大使館簽證處都位於這棟大樓。

三星電子證實駐基輔辦公室受到波及，公司代表稱導彈沒有直接擊中建築物，而是落到附近約150米處，但建築物因受到爆炸衝擊，多層玻璃窗爆裂。

該企業稱辦公室內無人受傷，據俄羅斯衛星通訊社引述公司代表稱，企業之前已安排工作人員及家屬疏散至波蘭和其他安全地區。

該高樓位於基輔主要火車站旁邊。德媒同日指，德國大使館簽證處也在大樓中，德國外交部發言人瓦格納（Christian Wagner）表示建築物明顯受到破壞，他稱使館簽證處目前未有運作，因此當時沒有員工在現場。

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