日本自由行｜頭班機赴大阪食海膽　未出發先興奮：終可去第度玩喇

【日本自由行/日本旅遊/日本機票/日本航班】日本今日（11日）起進一步放寬入境限制，恢復自由行及免簽證入境。在香港機場，清晨已聚滿一家大細、男女老幼，日本開關首日即坐上香港快運的頭班機飛往日本。



有往福岡的市民等不及親友搶機票，搶先獨自一人到九州旅行半個月，亦有人準備16萬日圓（約8,600港元）血拼大阪，計劃落機後即到黑門市場吃海鮮，更直言最掛念日本海膽：「因為日本海膽新鮮嗰啲好似食蛋黃咁。」



日本10月11日重開自由行，香港機場早上人來人往，大批旅客排隊辦理登機手續，「頭班機」遊日。（鄭子峰攝）

香港快運早上兩班機飛日本

日本恢復自由行首日，香港快運清早有兩航班飛往日本，包括8時50分飛往日本福岡及9時半飛往大阪。機場早上人來人往，旅客難掩興奮的表情，排隊辦理登機手續，彷彿重返疫情前人流。

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萬小姐已有三年沒到日本旅行，在三周前已與朋友預訂前往大阪的機票，想到即將可踏足日本：「好興奮！好開心！終於可以去第二度玩喇，唔使喺香港困咗咁耐，心情都幾輕鬆開心。」

市民最渴望品嘗海膽：好似食蛋黃咁

萬表示，早前日本未恢復自由行前，旅行團索價約兩萬元較為昂貴。惟購買機票並不便宜，來回連稅項為6,000元，相比疫情前貴一倍。她預計在當地花費約一萬港元，即約16萬円。

萬亦指，已計劃首站到黑門市場吃海鮮，以及購買藥物、化妝品等日用品。她提到事隔三年，最渴望品嘗海膽：「因為日本海膽新鮮嗰啲好似食蛋黃咁，好好味。」

問到會否擔心被感染，萬表示將做好防護，例如上機前戴上面罩，在機艙內避免喝水及飲食；並強調在當地會戴好口罩。

10月11日出發往大阪的萬小姐最渴望品嘗海膽：「因為日本海膽新鮮嗰啲好似食蛋黃咁，好好味。」（鄭子峰攝）

撇甩親友獨遊福岡：趁機票平自己買咗先

至於蘇先生則準備一個人飛往福岡旅行。他透露，當時日本公布消息後首日，已率先搶機票後，因此機票連行李費僅3,000元：「趁價錢OK，未好多人，快啲去左先。」

蘇先生10月11日出發獨自遊日本福岡：「朋友難夾嘛，趁佢（機票）平自己買咗先。」（鄭子峰攝）

蘇預計在當地花費兩萬至三萬港元，玩遍福岡、熊本、長崎等九州城市。問到為何獨自遊日，他說「朋友難夾嘛，趁佢（機票）平自己買左先。」

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