馬斯克據報曾與普京通電話商討停戰條件　馬斯克否認

美國智庫歐亞集團（Eurasia Group）表示，全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）曾與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭及蒲廷）直接通電話。但馬斯克否認近期有致電與普京通電話。



歐亞集團總裁布雷默（Ian Bremmer）10月11日，在寄給歐亞集團訂閱用的電子郵件中表示，馬斯克在個人Twitter上提出提出終結俄烏戰爭計畫前，告訴他曾與普京通電話。

圖為10月11日，烏克蘭利曼（Lyman），工作人員正處理用黑袋包裹着的死者。（AP）

普京要求「克里米亞仍歸屬俄羅斯、承認頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松和札波羅熱4州佔領區歸屬俄羅斯、同時烏克蘭保持永遠中立」的情況下，普京才會願意談判。

普京的相關要求顯示烏克蘭幾乎完全投降。

馬斯克稱普京告訴他這些目標「無論如何」都將達成，包括如果烏克蘭入侵俄羅斯2014年吞併的克里米亞，俄國可能動用核武。布雷默指出，馬斯克告訴他「必須竭盡所能避免動用核武的結果。」

不過，馬斯克同日在得悉報道後，否認他近期曾與普京通電話。他表示對上一次通電話已是18個月前，對話的主題是太空相關。

馬斯克3日在Twitter上提出終結俄烏戰爭計畫，內容包括：在俄羅斯占領的烏克蘭地區再度舉行兼併公投，由聯合國監督；承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；確保向克里米亞供水；給予烏克蘭中立地位。