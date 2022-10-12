美國正加快向烏克蘭運送地對空導彈系統　德國第一套IRIS-T已運抵

美國正加快向烏克蘭運送國家先進地對空導彈系統，德國第一套IRIS-T防空系統已運抵烏克蘭。另外，北約向莫斯科發出警告，正密切監控俄羅斯核武裝活動，若北約盟國的關鍵基礎設施被襲擊，北約將採取「一致且堅定」的反擊行動。



路透社報道，美國至今共批準向烏克蘭提供八套國家先進地對空導彈系統（NASAMS），其中兩套預計很快交付。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比10月11日表示：「首兩套系統應該很快就會送到。」 「我們當然希望盡快向烏克蘭交付NASAMS。」

與此同時，《明鏡周刊》引述德國國防部消息稱，烏克蘭已在11日收到第一套IRIS-T防空系統，德國承諾為烏克蘭提供四套IRIS-T。

德國國防部消息人士說，首套IRIS-T比原定時間提早交付。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）12日表示，烏克蘭軍方已收到德國IRIS-T SLM地對空導彈系統。

同日，北約秘書長斯托爾滕貝格在布魯塞爾說，俄軍在烏克蘭「節節敗退」，北約正密切監控俄羅斯核武裝。雖然至今沒有看到俄羅斯的核態勢發生任何變化，但北約會保持「警戒」。

斯托爾滕貝格指俄羅斯10日向烏克蘭平民發動導彈襲擊是軟弱的表現。他說，俄軍對烏克蘭進行無區分的打擊行動，說明「俄羅斯實際上已在戰場上失利」。

斯托爾滕貝格11日到布魯塞爾與西方盟友國防部長舉行兩天會議。