俄羅斯猛轟烏克蘭　擊中30%能源設施

俄羅斯在克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋（Kerch Bridge））10月8日遇襲後，10日起連日炮擊烏克蘭，累計近20死逾百受傷。俄軍其中一個目標是能源基建，導致很多地方斷水斷電。



烏克蘭《基輔獨立新聞》（Kyiv Independent）12日引述烏能源部長Herman Haluschenko稱，國內30%能源基建設施被擊中。

電力已在烏克蘭3,500個定居點已恢復，尚有逾300個仍無電力供應。

緊急服務部門表示，12個州和首都基輔的關鍵和民用基礎設施受襲。俄軍襲擊打在十字路口、公園和旅遊景點等各地的目標。襲擊導致多達30宗火災發生。

繼10日後，新一輪的導彈襲擊11日發生，烏克蘭南部城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）受襲，這導致烏克蘭在這一波攻擊中整體死亡人數較10日多，在11日增至19人。

在扎波羅熱，烏克蘭指控俄軍用12支S-300導彈攻擊公共設施，引發大火，至少1人死亡。位於當地、現時被俄軍佔領的扎波羅熱核電廠，副廠長被俄軍綁走，迄今仍失蹤。

S-300是遠程地對空導彈，但俄羅斯愈來愈多地使用這種武器的改裝版打擊地烏克蘭的面目標。

在首都基輔及其他12個州，緊急服務部門稱在10日的襲擊合計導致19人死亡、105人受傷。

俄羅斯國防部發言人10晚間稱，烏克蘭境內的所有預定目標，包括軍事指揮、通訊和能源設施，都被高精確打擊。

烏克蘭：烏克蘭多地2022年10月10日遭俄羅斯導彈襲擊。東歐網媒NEXTA於2022年10月10日稱，烏媒公布烏克蘭首都基輔一間發電廠遭「口徑」巡航導彈擊中的影片，小圖為影片截圖，顯示襲擊導致發電廠爆炸。（影片截圖）

一些國家以軍備繼續支持烏克蘭抗俄。美國正加快向烏克蘭運送國家先進地對空導彈系統，德國第一套IRIS-T防空系統已運抵烏克蘭。另外，北約向莫斯科發出警告，正密切監控俄羅斯核武裝活動，若北約盟國的關鍵基礎設施被襲擊，北約將採取「一致且堅定」的反擊行動。

英媒報道，美國至今共批準向烏克蘭提供8套國家先進地對空導彈系統（NASAMS），其中兩套預計很快交付。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比10月11日表示：「首兩套系統應該很快就會送到。」 「我們當然希望盡快向烏克蘭交付NASAMS。」

與此同時，《明鏡》周刊引述德國國防部消息稱，烏克蘭已在11日收到第一套IRIS-T防空系統，德國承諾為烏克蘭提供四套IRIS-T。

德國國防部消息人士說，首套IRIS-T比原定時間提早交付。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）12日表示，烏克蘭軍方已收到德國IRIS-T SLM地對空導彈系統。