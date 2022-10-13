俄羅斯就克里米亞大橋案發相犯下低級錯誤？美媒FC證網民跟車太貼

在俄控克里米亞的克里米亞大橋10月8日發生爆炸，被指是載有爆炸品的貨車被引爆所致，位於公路橋上方的鐵路橋上一列運載燃油的列車亦被波及爆炸起火。10月12日網上一張X光掃瞄圖片，顯示一輛貨車密斗內，竟藏有大批爆炸品。



幾個親烏克蘭的賬戶分享俄羅斯聯邦安全局（FSB）最新發布的照片，據稱它們顯示一輛據稱被用來在大橋上運載並引爆炸藥的貨車。

不少西方媒體及網民提出的疑點，指2張照片中的貨車特徵看來並不匹配。單看車身一側，「閉路電視圖片中的貨車」，車輪排列組合前2後3；「X光圖片中的貨車」是前1後3。閉路電視圖片中的貨車後部有一個備用輪胎，X光圖片中的貨車則沒有。此外，閉路電視圖片中的貨車中部有一個金屬框，X光圖片中的貨車沒有。

烏克蘭網媒Ukrayinska Pravda在Twitter發文時指出一些疑點，又附上一個小丑圖案，似乎有嘲諷FSB出錯的意思。

FSB published a video of an "examination of the truck" and its "X-ray", which allegedly shows explosives.



Where on the "x-ray" another axle with wheels and a frame disappeared, the FSB does not specify 🤡 pic.twitter.com/onKbOndxVO — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) October 12, 2022

在這些圖片在網上廣傳後，有從事開源情報（OSINT）的調查員Oliver Alexander推文時指出，閉路電視圖片及X光圖片中的貨車並非同一輛車。他文章曾見於一些西方媒體如《電訊報》、《外交政策》及《華盛頓郵報》。

《新聞周刊》引述一些專家稱，FSB的新聞稿其實並無指明「閉路電視圖片」及「X光圖片」中的貨車是同一部車，內文僅稱，「它們」是用於破壞行動的汽車。

FSB稱，第一輛是一部DAF貨車，將貨物由格魯吉亞或亞美尼亞運至俄南的阿爾馬維爾（Armavir），這部貨車有接受X光掃瞄。貨物其後運上另一部貨車，即是被指開上克里米亞大橋後爆炸的紅色Prostar貨車。它沒接受掃瞄，但保安員有搜查過。FSB的新聞稿已指出，它們是兩部不同的貨車。

有人說FSB於新聞稿已指出，「閉路電視圖片中的貨車」及「X光圖片中的貨車」並不是同一部貨車：