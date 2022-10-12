戰爭目標一變再變：俄羅斯軍事失利的決策原因

導致俄羅斯軍事失利的原因很多：不知己也不知彼、軍事實力支撐不起戰爭野心、軍事科技與西方存在迭代差距、策動戰爭的正當性不夠、士兵缺乏足夠戰爭意志等等。還有一條很重要、很容易被忽視的原因，就是在俄軍統帥部和總參謀部層面，始終缺乏一個清晰而堅定的戰爭目標，梅德韋傑夫最近的發言，讓這個感覺特別強烈。

克里米亞大橋被炸後，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在社交平台Telegram上發文，稱烏克蘭今後將面臨更多打擊。他的原話是這樣說的，「第一集結束了。之後還會有其他的……我將表達我的個人立場......一個包含着納粹政治因素的烏克蘭政權將對俄羅斯構成持續、直接和明確的威脅。因此......我們未來行動的目標……應該是徹底瓦解烏克蘭政權，」

梅德韋傑夫的這個表態，等於把戰爭目標又拉回了2月初俄羅斯發動對烏「特別軍事行動」的高度，即：對烏克蘭「去納粹化、去軍事化」，推翻烏克蘭澤連斯基政府，扶持親俄代理人政府或者直接對烏克蘭進行軍事佔領。

然而這個目標，事實上早在今年5月，戰爭進行還不到100天的時候，迫於俄軍前線失利，烏克蘭展現的出人意料的抵抗意志，以及美歐等國的大規模軍事物資與情報援助等，就已經被俄羅斯方面放棄了。

今年2月初，俄羅斯方面採取了南北兩翼鉗形開進，配合東部平推戰術，向北部基輔、南部敖德薩、東部頓巴斯地區全線進攻，試圖一舉控制整個烏克蘭東、南部地區，並通過在基輔扶持代理政府遙控烏克蘭西部非俄語地區。

2022年4月18日，烏克蘭馬裏烏波爾附近，俄羅斯軍車行駛在頓巴斯的高速公路上。（AP）

但是這個野心勃勃的軍事計劃，因為各種原因疊加，最終以北線放棄進攻基輔，南線放棄蛇島和「莫斯科號」巡洋艦被擊沉為標誌，算是失敗了。

全線進攻失敗後，俄羅斯調整了戰爭目標，開始對東部頓巴斯地區進行重點進攻。

這個時候普京就已經不再談「去納粹化、去軍事化」了，他應該認識到，以俄軍現有軍事資源與作戰能力，想推翻烏克蘭政府已經不可能了，與其全線鋪開處處損兵折將，還不如集中軍事資源，鞏固並擴大對頓巴斯地區的佔領。

調整戰爭目標後，經過幾個月的艱難鏖戰，俄軍總算取得了一些戰爭成果，主要是攻克了亞速鋼鐵廠，吃掉了頓巴斯北部、東部、東南部的一些區域。

但是，俄羅斯從基輔和南部戰場撤兵，使得烏軍士氣迅速高昂，同時歐洲訓練的烏軍士兵也逐漸開始被投入戰場，再加上西方的軍事資源和情報援助，烏軍抓住機會在頓巴斯門前打了一個翻身仗，一舉收復了東北部哈爾科夫地區近6000平方公里的土地，迫使俄軍又從局部進攻，轉向了戰略防守。

這是俄軍第三次改變戰爭目標，這個「攻」「防」轉變，是一個根本性的方向性轉變。

烏克蘭Kolonshchyna村，一名烏克蘭工兵準備引爆一枚250公斤的俄羅斯空中炸彈。（AP）

為有效進行戰略防守，俄羅斯進行了二戰後的首次戰事動員為前線擴充兵員，並且通過公投，把原屬烏克蘭的四個州吞併納入了本國領土。

俄方這些動作是在丟失了哈爾科夫要地，以及普京到中亞參加上合會議向中印表示理解中印「擔憂和關切」並「願意儘快結束戰爭」後密集展開的，其目的顯而易見，寄望通過公投把原屬烏克蘭的四州領土變更為俄羅斯領土，將原本針對烏克蘭的侵略戰爭轉變為保衛戰爭，在為戰爭重新尋找合法性的同時，保住現有戰爭成果，好儘快結束戰爭擺脱被動。

應該說，戰爭進行到這個份上，因為俄軍在前線的被動狀態，再加上俄羅斯在國內、國際面臨的巨大壓力，在保住現有戰爭成果的基礎上，普京是有意願儘快結束戰爭的。

另外在歐洲方面，因為戰爭帶來的經濟危機、難民危機、能源危機，再加上強勢美元給歐洲帶來的嚴重輸入性通脹，歐洲主要國家，尤其是德法意等，也希望能儘快和俄羅斯談一談，儘快結束戰爭。

但是，令俄羅斯和德國等都想不到的，短短兩周之內，接連發生了北溪天然氣管道爆炸事件、克里米亞大橋被炸事件，使得形勢急轉直下。

在這些接二連三的災難性事件刺激下，俄羅斯明顯又怒了，在向烏克蘭扔了大量導彈報復後，以梅德維傑夫最新表態為標誌，又有把戰爭目標改回初始目標的趨勢。

烏克蘭哈爾科夫，俄羅斯襲擊後，消防員正在撲滅一處房屋的大火。（AP）

這很可能使俄羅斯第四次改變戰爭目標——儘管以當下雙方的實力對比，已經根本支撐不起這個宏大的戰爭目標。

無論做什麼事，有一個清晰而堅定的、經努力可實現的目標都非常重要。

盤點人類戰爭史就知道，決定戰爭勝負的因素很多，其中一個很重要的因素，就是全軍上下、全國上下都要有一個清晰而堅定的、經努力可實現的戰爭目標。

在這樣一個目標牽引下，上下一致，不怕犧牲，圍繞這個目標作戰，才能取得戰爭勝利。

戰爭目標的嬗變與混亂，會讓從將軍到士兵無所適從，必然導致作戰行動混亂、戰鬥意志消失，到最後會讓國民也不知道到底在為什麼而戰，產生厭戰情緒，失敗幾乎就成為必然結果，回顧這場戰爭從開始至今，俄羅斯在這個問題上的教訓深刻而清晰。