普京之怒：大轟炸後會是對烏克蘭的滅國之戰嗎？

10月10日，烏克蘭多個城市遭遇來自俄羅斯的導彈襲擊。烏克蘭大概沒有料到俄羅斯的報復來得如此之快。在認定克里米亞大橋是烏克蘭特情局策劃的恐怖襲擊之後，俄羅斯對烏克蘭實施「大規模」遠程打擊，這是大國之怒。



問題是報復之後，普京（Vladimir Putin）的下一步是什麼？從局部動員徵兵三十萬到動用空天軍進行大規模轟炸報復，俄羅斯的下一步是全面扭轉頹勢的烏克蘭滅國之戰嗎？

據俄羅斯方面的不完全統計，俄導彈幾乎覆蓋了烏所有主要城市。大致是：尼古拉耶夫地區，47枚；基輔，60枚；利沃夫，15枚；文尼察地區，27枚；哈爾科夫，20枚；敖德薩地區，15枚。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在社交平台Telegram上發文稱，俄羅斯未來行動的目標應該是「徹底瓦解烏克蘭政權」。

儘管梅德韋傑夫強調這是他的個人立場。但是鑑於梅德韋傑夫的特殊身份，滅亡烏克蘭政權真的會是他的個人立場嗎？普京會做出何種選擇？

這影片截圖是俄羅斯國防部新聞處2022年2月19日提供的，顯示俄羅斯在軍事演習期間發射一枚Yars洲際彈道導彈。（AP）

在分析人士看來，全方位轟炸基輔、轟炸烏克蘭不會是俄羅斯的選項。原俄羅斯空天軍司令蘇羅維金（Sergey Surovikin）上將被任命為俄烏戰場的總指揮。這是俄軍歷史上第一次由空天軍司令指揮陸海空三軍作戰。這意味着俄羅斯會盡可能多地發揮制空優勢，但並不意味着會有持續性全面大轟炸。

戰爭一開始俄羅斯三面合圍基輔的第一階段軍事行動早就宣告失敗，俄羅斯第二階段軍事行動目標鎖定頓巴斯，已經說明俄羅斯在力保鞏固戰略防禦地帶，全面滅國烏克蘭是不現實的。

全面「去軍事化」和「去納粹化」是過於宏大的不切實際目標，佔領烏東四州足以在俄羅斯和北約之間重新構築安全防線，站穩烏東四州才是可行的務實目標。

空天司令指揮海陸空三軍意在儘快在烏東四州戰場上站穩腳跟，儘快打掉烏克蘭對四州的進攻，讓四州入俄更加名副其實。這是俄羅斯目前的首要任務。

俄羅斯吞併烏克蘭4地區：圖為2022年9月30日，俄羅斯總統普京在克里姆林宮發表演說，宣佈俄羅斯「納入」烏克蘭四個地區，在場人士聆聽他發表演說。（AP）

在烏克蘭襲擊了克里米亞大橋這一民用項目後，俄羅斯的報復是暫時的。俄羅斯目前沒有全面轟炸基輔的必要性。轟炸基輔以及烏克蘭其他地方的目標，並不是俄羅斯的主要任務。

打擊軍事目標是意料之中，但是長期無差別攻擊民用設施並不是俄羅斯的用意，俄羅斯作為大國，事實上很清楚大規模轟炸烏克蘭民用目標帶來的輿論壓力有多大。

俄羅斯為冬季大決戰籌備已久，動用空天優勢是俄羅斯的策略調整。俄羅斯並沒有將特別軍事行動當成是全面的對外作戰行動。動用的力量是有限的，這不是俄烏兩國的全面大戰，本質是局部戰爭。

10月10日的大規模遠程打擊，是俄羅斯為了喝退烏克蘭的不理性進攻的敲打之舉，並不會是常態化舉動。

下一步只要烏克蘭停止對俄羅斯民用目標的進攻。俄羅斯應該不會有如此重大的打擊行動。按部就班推進烏東四州戰事才是關鍵。