英國保守黨醞釀逼宮　前議員：有人考慮推舉「這2人」取代卓慧思

一名英國保守黨前議員接受英媒訪問稱，一些國會議員正考慮推舉辛偉誠（Rishi Sunak，蘇納克）和莫佩琳（Penny Mordaunt，又譯作莫當特），取代現任首相卓慧思（Liz Truss又譯作特拉斯）。



經過兩個星期黨大會會期休會之後，英國國會本週重開，她12日在其上任後第二個「首相問答環節」之中，堅持其高達430億英鎊的舉債減稅路線，而且表明不會削減政府開支。

英國《衛報》13日稱，保守派評論員都開始反對她，英國《太陽報》和《每日郵報》等右派報章都在社論中指責她在「迷你預算」一事上「搞砸了」，而其他觀察家則認為她的任期可能非常短暫。包括《金融時報》及《經濟學人》等媒體都予以批評，後者更稱卓慧思炸開了她的政府。

曾任保守黨籍議員的古德曼（Paul Goodman）10月13日接受BBC Radio 4訪問時稱：「各種不同的人都在談論各種不同的事情，因保守黨後座議員正在四處尋找可能的替代關浩霆（Kwasi Kwarteng，又譯作克沃滕）、甚至是卓慧思的人選。」

他說很多名字被提出，有人提到辛偉誠、莫佩琳、前首相約翰遜（Boris Johnson） 、莫陶斯（Kit Malthouse）和賈偉德（Sajid Javid，又譯作賈維德）。

古德曼也是具影響力的「保守黨之家」（ConservativeHome）網站編輯。