美國中期選舉︱選舉11月8日登場　選民如同在拜登特朗普之間選擇

分析家普遍預計，美國參議院將維持50席對50席的現狀，即民主黨可藉助副總統賀錦麗（Kamala Harris）打破平局的一票保持控制權。眾議院方面，共和黨可能增加10席至20席，重掌眾議院，但無法贏得壓倒性優勢。



美國中期選舉11月8日登場，這場國會和地方選舉雖然沒總統選舉受矚目，但對美國內政與外交政策走向影響重大。目前看來，最可能的結果是共和黨在眾議院贏得多數優勢、民主黨保住參議院控制權，但在選舉最後衝刺階段，變數仍然很多。

分析：拜登支持率 僅微高於特朗普

傳統上，中期選舉被視為對在任總統的公投，但此次選舉更像是要選民在總統拜登（Joe Biden）與他的前任特朗普（Donald Trump）之間做選擇。

對民主黨人來說，若這次選舉是對拜登的公投，他們恐怕會慘敗。美媒對過去30年美國總統在中期選舉最後階段支持率的分析顯示，拜登（42％）支持率僅高於特朗普（40％）一人。

讓民主黨慶幸的是，特朗普卸任後不甘於從公眾視野消失，不斷抨擊他所謂的選舉舞弊，並在中期選舉初選階段高調支持多名有爭議候選人，分散選民、媒體與候選人對拜登的關注。民主黨也趁勢把中期選舉塑造為「選擇題」，警告若共和黨贏得更多國會議席，特朗普式政治將捲土重來。

自二戰以來，總統所屬政黨平均在中期選舉減少26個眾議院議席與四個參議院議席。2022年早前，拜登支持率跌破40％，令共和黨對在國會掀起「紅潮」的前景大為振奮。

然而，隨着美國最高法院推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）、汽油價格開始下跌、通脹出現緩和跡象、拜登取得一系列立法成就，民主黨形勢開始逆轉。分析家普遍預計，參議院將維持50席對50席的現狀，即民主黨可藉助賀錦麗打破平局的一票保持控制權。眾議院方面，共和黨可能增加10席至20席，重掌眾議院，但無法贏得壓倒性優勢。

不過，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）上星期無視美國反對決定減產，油價應聲上漲，可能令選情再生變。

若共和黨能重奪國會控制權，便可阻撓拜登的立法議程，並對他和家人發起國會調查，讓他淪為「跛腳鴨」總統。反之，若民主黨保持國會多數優勢，拜登下半個任期將更順利。選舉結果也可能影響2024年總統選戰，包括拜登與特朗普會否再度對決。兩人雖有意參選，但都在等待中期選舉結果出爐。

民調：對墮胎權熱度已減選民關心經濟與生活費

美國最高法院6月推翻「羅訴韋德案」，引起巨大反彈。10月8日，美國多地再度舉行支持墮胎權的示威遊行，呼籲選民在中期選舉投票給支持維護墮胎權的民主黨。

不過，美國人對這個議題的熱度已經減退。蒙茅斯大學（Monmouth University）最新民調結果顯示，對選民決定影響最大的是經濟與生活費相關問題（54％），其次才是基本權利與民主進程（38％）。

以政黨傾向來看，共和黨人最關心經濟（71％），民主黨人則優先關注基本權利（67％）。兩黨也主打不同議題，共和黨抨擊拜登政府打擊罪案「手軟」、未能控制通脹等；民主黨則持續借墮胎權動員選民，並大力宣傳近期通過的基礎設施法、晶片法、降低通脹法等立法成就。

距離中期選舉不到一個月，兩黨都加大拉票力度。據無黨派廣告諮詢公司AdImpact統計，此次選舉的廣告支出已超過64億美元，高於2018年中期選舉，並預計會在投票日之前達到97億美元。

中期選舉有什麼看點？

美國總統選舉4年舉行一次，國會選舉兩年一次，其中一次國會選舉在兩屆總統選舉之間，因此稱中期選舉。

中期選舉重頭戲是改選參議院約三分之一議席與眾議院所有議席。兩院是美國最高立法機構，其中參議院共100席，任期6年。2022年改選的35個參議院議席中，民主黨和共和黨分別佔14席和21席。賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、威斯康星州（Wisconsin）、內華達州（Nevada）和佐治亞州（Georgia）4州戰況最可能對參議院控制權起決定性影響。

眾議院有435席，目前民主黨佔220席，共和黨212席，另有3席空缺，另外舉行補選。共和黨須翻轉5席才能掌控眾議院，阿拉斯加州（Alaska）、亞利桑那州（Arizona）、加州（California）、佛羅里達州（Florida）、堪薩斯州（Kansas）、緬因州（Maine）、俄亥俄州（Ohio）、俄勒岡州（Oregon）與維珍尼亞州（Virginia）的議席競爭最激烈。

此次還將改選36州州長，以及地方行政、立法機構等。這些選舉也可能影響美國政治，如最高法院雖推翻「羅訴韋德案」，但各州可自行決定相關決策。在特朗普高喊選舉舞弊後，共和黨籍州長也可能挑戰未來選舉結果。

2022年投票日為11月8日，各地投票時間不一，最晚到晚上9時結束。多數議席歸屬預料在投票結束後的深夜或凌晨便能確定，但由於個別州要求得票率過半，結果可能延遲出爐。2022年，其中一場關鍵參議院議席選戰發生在佐治亞州，若無候選人獲得過半選票，當地將在12月6日進行決選。路易斯安那州（Louisiana）決選（若有）則定於12月10日。

本文由《聯合早報》授權轉載

