英國換財相　保守黨議員：黨內處於絕望狀態　對卓慧思去留現分歧

英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）的「迷你預算」引起市場動盪，令他在10月14日下台，首相卓慧思（Liz Truss）同日召開記者會。英國廣播公司（BBC）14日稱，一名保守黨議員說，記者會後，黨內處於絕望狀態。保守黨人就卓慧思的去留有分歧。



前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）接任財相，並會在31日提交政府年度財政計劃。

卓慧思就經濟政策再次轉軚，她強調要穩定市場及恢復外界對政府的信心，惟執政保守黨內部對她不滿的聲音似乎未有減少。

英國首相府在Twitter上載卓慧思與侯俊偉會面的照片，稱他們致力推動一個強大和持續增長的英國，為國家在未來帶來繁榮。

卓慧思今次決定換人，外界普遍認為是正確決定，當地調查機構YouGov的民意調查顯示，在2270名受訪者中，有49%表示支持辭退關浩霆，當中包括51%的保守黨選民。但對於侯俊偉的任命，則較為負面，只有14%受訪者認為對方可以處理財政事務得宜，相反覺得他無法勝任的就有39%。

Today the Prime Minister appointed her new Chancellor @Jeremy_Hunt.



Together they are committed to delivering the strong and sustained growth Britain needs to transform the prosperity of our country for years to come. pic.twitter.com/jSaHZKGEi8 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2022

不過曾經與侯俊偉在衛生部合作的前政務次官柏思域（Steven Brine）就向對方投下信心一票，形容侯俊偉非常冷靜，而且言行謹慎，更稱卓慧思與侯俊偉的合作關係像公司主席和行政總裁一樣。

另一方面，天空新聞引述消息指，一批保守黨國會議員去信1922委員會（1922 committee），對卓慧思表達不信任。報道稱，根據保守黨規定，新領袖上台後一年內不會被迫宮，但如果不信任的信件太多，委員會主席或可改變該規則，意味卓慧思的地位或不穩。

保守黨下議院前領袖夏偉林 （William Hague）認為，卓慧思的地位「命懸一線」，指不少人早已警告，如果進行無金援減稅的後果，以及是否在政治及財政上可持續。有黨友直言，如果再次迫宮，將是對保守黨的自殺行為；威爾斯事務大臣白樂彬（Robert Buckland）亦認為，應先等待政府領導國家度過寒季，現在重新選出黨領袖並非上策。