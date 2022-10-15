二十大｜習近平、政治局常委與內政外交　外國媒體焦點各有不同

中國共產黨第20次全國代表大會10月16日召開，這不僅是中國的大事，也是世界各國的焦點。多國媒體均對二十大會議進行報道，也各自給出了應該成為焦點的議題。



圖為10月12日，北京。中共第20次全國代表大會即將舉行，人們站在習近平的海報前。（AP）

英國《金融時報》



習近平連任，誰會成為新總理？

中國國家主席習近平預計將連任，開始第三個的五年任期，這會是中國現代史上的一個分水嶺。但包括主席和總理在內的國家職位，要到2023年3月在中國全國人民代表大會上才能正式確定。黨的領導人通常被任命為主席，而黨排名第二的成員通常會擔任總理，這會是今次的二十大重點所在。

圖為2012年11月，當年的習近平，張德江與李克強。習近平在2012年起出任中共中央總書記，成為主席。（AP）

《日本經濟新聞》



政治局常委人選是焦點所在

全國人大會議主席團有240名成員，而其中40名常務委員中，有25人是政治局常委及元老構成。任何對黨章或討論內容，人事調動有異議的，都會由常委牽頭討論修改。

因此政治局常委影響力十分巨大，有觀點認為，常委的元老們受毛澤東個人崇拜及文革之苦影響，對習近平總書記權力過度集中感不滿，可能會反影在人事上。委員會成員預計將在黨代會前一天公布，新領導層的人選成為了焦點。

圖為10月14日，北京一個檢測站，工作人員正進行新冠檢測。防疫清零政策預料會持續。（AP）

《外交家》雜誌



除政治人事外，還有內政外交政策

政治局常委的人選雖然重要，但也別忘了還有以下3個重點：（一）抗疫清零政策還在嗎？中國政府還要守着清零政策多久，是國內外的焦點，在二十大工作報告將包含一些關於中國疫情政策未來的主要線索。

（二）中國會如何應對經濟危機，特別是房地產及資不抵債的銀行業。2017年習近平特別提到「工業化、信息化、城鎮化、農業現代化」，今年將獲得哪些經濟優先事項？

（三）兩岸政策，習近平在近月加強了針對台灣的論調，尤其是在 2019 年的講話和2022年8月發布的台灣白皮書中，習近平公開表示，兩岸將盡快實現統一。兩岸政策的走向亦相信是這次工作報告的重點。