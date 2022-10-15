二十大挑戰 | 「共同富裕」絕非「均貧富」　四大挑戰不容低估

共同富裕是中國悠久傳統政治文化的核心價值之一，這一點無論是普通中國人，還是將共產主義視為終極革命目標的中國共產黨都深信不疑。

中國社會素來就有「不患寡而患不均」的危機意識和「均貧富」的樸素認同，近代以來的社會革命，尤其是中國共產黨領導的新民主主義和社會主義革命，都是以訴求建立公平社會、實現共產主義為主，它使得人們追求經濟公平的意識特別強烈，這和西方社會大眾已經在資本主義自由市場中浸淫了幾百年形成的自由資本主義意識形態迥然不同。

因此，對中國共產黨的領導人而言，推行共同富裕從來不是一種出於功利目的的政治收買行為，也不是民選社會政客們的空洞承諾，而是一種信仰，一種追求。所以，即便在生產力水平極度低下，物資供應極度匱乏的毛澤東時代，中國仍然大膽推行了一波又一波的財富平均運動，唯因違背了基本人性與經濟規律反而導致了共同貧窮。

毛時代違背經濟技術規律一系列運動，給中國發展造成客觀阻礙。圖為大躍進時期河南大鍊鋼鐵的場景。（視覺中國）

毛澤東之後執政的鄧小平搞改革開放，引進了市場與資本等元素髮展經濟，但是中國的市場經濟始終離不開一個「社會主義」前綴，即便是高度重視的生產效率的鄧小平及其後來的兩位繼任者，也從來沒有像西方或一些引入了資本主義的亞洲國家一樣放任資本支配社會，政府這隻「看得見的手」總是時時介入經濟運行並干預財富分配。

鄧時代四十年經濟發展積累的巨量財富，為習近平上任後推出這一政策，提供了和毛時代進行「共富」嘗試不一樣的經濟基礎，也成為中共在時隔數十年後再次力推這一政策提供了信心來源。過去幾年，在習近平主導推動下，人們能明顯感到中共的政策取向在向人們傳統認知的社會主義價值回歸，社會財富分配結構一直在持續調整，「共同富裕」正從一個路線宣示，變成一場政治行動。可以預見，在中共二十大後，推進落實「共同富裕」必將成為習近平思想路線的價值主軸，成為中國共產黨完成「第二個百年」目標的工作中心。挑戰當然也不容忽視。

第一個挑戰是能否避開錯誤的平均主義認知陷阱。共同富裕是中國傳統政治文化的核心價值和中國共產黨的政治初心，但是也必須注意到，中國傳統文化對「共富」的認知非常樸素，在很大程度上它是一種「均貧富」的殺富濟貧意識，而非通過科技或制度創新促進生產力發展，在生產率提升的基礎上實現共同富裕，因此中國歷史上的均富運動最後往往走向初衷的反面，導致了共同貧窮，包括中共在毛時代的共富嘗試也在一定程度上落入了這個陷阱。

因此，新時代推動共同富裕，必須提升對「共同富裕」的本質認識，在調整存量財富的同時，將着力點放到如何持續提升財富總量和增量財富的合理分配上，要通過科技或制度創新促進生產力發展，在生產率提升的基礎上實現共同富裕，不能像歷史上失敗的共富嘗試那樣走到初衷的反面。

中共實現共同富裕的價值追求不變，但實現途徑隨時代不同而有所改變。（梁鵬威攝）

第二個挑戰是能否避開官僚主義與民粹陷阱。這是最大的挑戰，也是中共「共富」夢想能否在新時代成功最大的風險所在。新時代共富實踐中，中共必須警惕地方官僚在執行中的「寧左勿右」和政治投機，要認識到實現「共同富裕」的長期性複雜性艱鉅性，對「共同富裕」在思想和哲學層面必須有更深理解。「共同富裕」絕不是一場「均貧富」運動，決不能搞運動的方式推進，必須尊重現實，尊重人性，尊重基本經濟規律，各地方要從當地實際出發，決不能搞「一刀切」和形式主義，要力戒濫用國家暴力。注意別讓民粹在政治正確掩護下鼓譟仇富仇資，形成社會氛圍，進而影響到人們創造財富的積極性，必須加大對合法財產保護力度，避免官僚主義與民粹陷阱。

第三個挑戰是社會信心挑戰。在中國國內，不少人因為毛時代的失敗經歷，對新時代共富行動能否成功信心不足，對在行動中如何激發生產者積極性，能否有效保護合法財產也心存疑慮，對這些認識和疑慮，中共必須耐心解釋。同時在實踐中，中共更要認識到，共同富裕不只是財富分配，財富分配只是實現共同富裕的必要條件，要實現共同富裕，除了着眼於分配領域，更關鍵是如何持續激發並保護生產者積極性，創造更多增量財富。

2020年12月30日，西藏拉薩市當雄縣羊八井鎮彩渠塘村婦女主任宜西措姆（左一）與村致富帶頭人贊瓊（右一）一家交流。（新華社）

如果生產者的積極性沒有了，社會財富不再增長或增長速度趕不上分配消耗速度，哪怕是金山銀山，也有被吃倒吃空的一天，必然陷入到共同貧窮。而要激發並保護生產者積極性，最終還是要回歸到分配領域，所以新的分配結構如何搭建，初次分配、二次分配、三次分配如何實施，既能逐步實現共同富裕，又不挫傷生產者積極性，使他們願意繼續努力創造更多社會財富，是一項兩難挑戰，同時也是一項極具社會創新意義的大膽嘗試。

第四個挑戰是如何講好「共富」故事。共同富裕在西方資本主導的的分配結構根本無法實現，資本主導本身就意味着貧富差距，而且在選舉結構下西方政黨也不可能真正代表全體人民利益，所以西方一看到共同富裕，人們就覺得不可能，覺得它違背了基本常識，認為共同富裕就是要回頭搞平均主義，有人甚至稱其為是一場新的「殺富濟貧」運動。

這種認識雖然錯得離譜，但是在西方卻很有市場，在中國國內也有不少信徒，即便在中共黨內也有不少把經念歪了的「歪嘴和尚」。對這些錯誤認識，中共除了需要抓緊建構有關共同富裕的理論體系，還要通過謹慎而大膽的實踐，做出成績來讓西方信服，同時講好共富故事，讓中國模式和中國經驗在全球治理中更具魅力。